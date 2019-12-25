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Primacy 4 daha fazla su tahliye ediyor!

Michelin, Primacy 4 ile yağışlı havalarda konforlu sürüş deneyimi sağlamanın yanı sıra, yüzde 22 daha fazla su tahliye imkânı ve rakiplerine oranla 18 bin kilometre daha uzun ömürlülük sunuyor.

Sozcu.com.tr
09:05 -
Haberler Otomotiv
Primacy 4 daha fazla su tahliye ediyor!

Michelin, yağışlı havalarda sürüş deneyimini artırabilmek adına, yeniyken de aşındığında da yüzde 22 gibi üstün bir seviyede daha fazla su tahliyesi imkânı sağlayan Primacy 4'ü öneriyor.

Güvenlik ve uzun ömür odaklı desen ve yapısı; lastiğin ne zaman değişime ihtiyaç duyduğunu anlamayı sağlayan aşınma göstergesi ile Primacy 4, yasal sınır olan 1.6 milimetreden önce lastiğin değiştirilmesini önlüyor. Yasal sınıra dek, maksimum güvenlik, üstün performans ve uzun ömürlülüğü bir arada sunan Primacy 4, Michelin'in daha az kaynakla daha katma değerli işler yapma stratejisiyle rakiplerine oranla 18 bin kilometre daha uzun yol kat edilmesini sağlıyor.

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