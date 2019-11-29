PSA, Chongqing Changan Automotive’deki hisselerini satmaya hazırlanıyor

PSA’nın Çin’deki satışları 2018’de %32 düşüşle 262,583’e gerilemiş ve birkaç yıl önce belirlediği 1 milyon yıllık hedefin çok gerisinde kalmıştı. PSA’nın bu adımı, küresel otomobil üreticilerinin, 1990’lardan bu yana ilk kez geçtiğimiz yıl satışların daraldığı dünyanın en büyük otomobil pazarında yaşadığı zorlukları gösteriyor.

PSA sözcüsü, DS otomobillerini hala Çin’de piyasaya sürmeyi umduklarını ve önümüzdeki haftalarda veya aylarda “yeni bir stratejik plan” sunulacağını söyledi. PSA sözcüsü yaptığı açıklamada, ortakların Shenzhen tesisinde DS markalı otomobiller üretmeye devam etmeyi planladıklarını söyledi.

(REUTERS)