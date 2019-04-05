PSA Grubu otonom sürüş testlerine devam ediyor!

Groupe PSA'nın projeye katılımı, Avrupalı otomobil üreticileri, araştırma merkezleri ve otoyol otoriteleri de dahil olmak üzere küresel bir ortak ekosistemle birlikte otonom araçların geliştirilmesi konusundaki uzmanlığını daha da pekiştiriyor. Groupe PSA, gerekli sistemlerin adaptasyonu ve uygulama kodlarının oluşturulmasını desteklemek için proje geri bildirimlerini diğer ortaklarla paylaşıyor.

L3Pilot projesinin amacı, otonom sürüşü etkin ve güvenli bir ulaşım aracı olarak test etmek ve onaylamak. Testlerin tümü farklı Avrupa ülkelerinde trafiğe açık yollarda yapılacak. Test boyunca sistemin teknik yönleri, sürüş davranışları, kullanıcı üzerindeki algısı, trafik ve güvenlik üzerindeki etkileri farklı sürüş koşullarında (şehir içi yollar, ana yollar ve otoyollar)

değerlendirilecek.

Avrupa'yı kapsayan ve 2017 yılında başlatılan dört yıllık proje, yarısı Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmek üzere 68 milyon Euro tutarında toplam bütçeye sahip. Groupe PSA'nın bu uluslararası projeye katılımı, Grubun otonom sürüş teknolojilerinin geliştirilmesine olan bağlılığının bir göstergesi. “Herkes için Otonom Araç” (AVA- Autonomous Vehicle for All) programı ile Grup, kademeli olarak otonom sürüş fonksiyonlarını pazara sunacak.