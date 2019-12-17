PSA ve FCA’nın birleşmesi onaylandı!

Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre Peugeot ailesini Etablissements Peugeot Freres (EPF) ve FFP şirketleri temsil etti.

Associated Press, iki grubun çarşamba günü 50 milyar dolarlık bir mutabakat zaptı yayınlayacağını açıkladı. Bloomberg’ten ise hafta başında yapılan açıklamada PSA’nın yaklaşık yüzde 12’sine sahip olan Fransız devletinin 31 Ekim’de iki grup arasında yapılan anlaşmayı küçük değişiklikler yaparak desteklediğini söylüyor.

İLGİLİ HABER Fiat ve Peugeot birleşirse dünyanın 4. büyük üreticisi olacaklar

Fransız Maliye Bakanlığından bir yetkilinin yaptığı açıklamada, “Bu birleşme sürdürülebilir hareketliliği devam ettirmek için küresel ölçekte yeni bir şampiyon inşa etmek anlamına geliyor.” dedi.

(REUTERS)