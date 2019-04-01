PSA ve Fiat Chrysler ortak elektrikli otomobil üretecekler

PSA ve FCA rekabetin yüksek olduğu bölgelerdeki yatırım maliyetlerini düşürmek için “super platform” adı altında bir iş birliği yapmak için ön görüşmelerde bulunuyor. Bloomberg’in haberine göre konuya en yakın olan kişiler bu durumun bu yılın sonunda açıklanacağını belirtti.

PSA CEO’su Tavaraz bu ayın başlarında gelişim fırsatlarına açık olduklarını söylemişti. FCA CEO’su Mike Manley ise İtalyan ve Amerikan ortaklığı bulunan şirketin ortaklık ve evlilik(şirket) organizasyonlarına açık bir şekilde baktığını belirtmişti.

Habere konu olan ortaklığın ise yeni elektrikli otomobil modellerini içeren bir yapıda olacağından bahsediliyor. 2040 yılında dünyada 60 milyon elektrikli otomobil bulunacağı tahmin ediliyor. 2019 yılında ise bu rakam BloombergNEF’e göre yaklaşık 2.2 milyon.

Milano’daki Bocconi Üniversitesi’nde profesör olan Carlo Alberto Carnevale Maffe ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tek başına olarak otomobil üreticileri elektrikli otomobil yatırımına girmek istemiyor. Bunun sebebi ise yüksek maliyetler. Bu yüzden hibrit, bağlanılabilirlik ve benzeri gibi başlıklar altında ortaklıklar gerçekleştiriyorlar. Gelecek yıllarda bu tarzda otomobilleri yollarda fazlasıyla göreceğiz. PSA ve FCA arasında olacağı konuşulan ortaklık ve BMW ile Daimler’in de ortaklığı endüstrinin nihai ürün ve hizmetler konusunda yeni bir rekabet bulması gerektiğini gösteriyor” dedi.

Üreticiler otomotiv sektöründeki elektrikli ve sürücüsüz araçların yol açtığı teknolojik kırılmaya maruz kaldıkları için yatırımlarını paylaşarak güçlerini birleştiriyorlar. Özellikle AB’nin uyguladığı emisyon sınırlarıyla üreticiler elektrifikasyona geçişlerini hızlandırmak zorunda kaldılar, kalıyorlar.

Markalar arasında son günlerde gerçekleşen en önemli ortaklıklardan biri de Volkswagen ve Ford arasında. Bu birliktelik sürücüsüz otomobilleri ve elektrikli araçları da kapsıyor.