PSA yılın ilk yarısında 1.9 milyon adetlik satış yaptı!

Groupe PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares yapmış olduğu değerlendirmede: “Yılın ilk yarısında küresel otomotiv pazarlarındaki düşüşe rağmen, ekiplerimiz birçok ülkede, özellikle Avrupa ve Afrika'da pazar paylarını artırmayı başardı. Büyük bir titizlikle uygulamış olduğumuz Core Model ve Core Techno stratejimiz sayesinde satış karlılığı ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı başardık.” dedi.

Groupe PSA Türkiye'de pazar payını 0,5 puan artırdı



Groupe PSA, ilk altı ayda yarıya yakın daralan Türkiye pazarına rağmen pazar payını +0,5 puan artırarak %10,7'ye ulaştırdı. Bu büyüme hafif ticari araç sektöründe daha da kuvvetli yaşandı; Grup %6,3'lük pazar payını %10,5'e yükseltti ve dördüncü sırada yer aldı. Groupe PSA Türkiye yılın ilk yarısında SUV segmentinin de lideri oldu.

Peugeot Türkiye, 16 yılın ardından 2019 yılının ilk altı ayında pazar payını +1,2 puan artırarak %5,8'e ulaştırdı ve sekizinci olduğu pazarda beşinci sıraya yükseldi. Peugeot 2008, 3008 ve 5008 modellerinden oluşan SUV ailesinin pazar payı ise 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre +5,9 puan artarak %15,9'a yükseldi ve Peugeot Türkiye B/C/D SUV pazarının lideri oldu.

Citroën Türkiye ise olumsuz pazar koşullarına rağmen web site ziyaretçi sayısını üçe katlayarak 3,4 milyona ulaştırdı. Groupe PSA Türkiye çatısı altında faaliyet göstermeye başladığı tarihten itibaren marka, Citroën C3 ile segment payını 2,5 kat, Citroën C-Elysee ile de segment payını 2 kat artırdı. Mayıs ayında yeni Citroën Berlingo'yu müşterileriyle buluşturan marka, Eylül ayında da Yeni Citroën C5 Aircross

SUV'u pazara sunmaya hazırlanıyor.

Opel Türkiye yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Grandland X segment payını 2 kat, Opel Crossland X segment payını ise 3 kat artırdı. DS Automobiles, Haziran ayında pazara sunduğu DS 3 CROSSBACK modeli ile Türkiye'deki ürün gamını ikiye çıkardı. Groupe PSA Türkiye, markaların performansını artırmak ve bayilerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 44 bayisini çok markalı bayiye dönüştürecek güçlü bir bayi ağı yapılandırması başlattı.

Avrupa'da karlı büyüme

İlk yarı yılda daralan bir pazar ortamına (%-2,4) rağmen Grup özellikle İtalya (1,1 puan), Fransa (0,7 puan), Birleşik Krallık (0,2 puan), Almanya (0,1 puan) ve İspanya (0,1 puan) olmak üzere önemli pazarlarda pozisyonunu güçlendirerek tüm ana pazarlarda %17,4 pazar payına ulaştı.

Söz konusu başarıda sekiz yılın satış rekorunu kıran ve en çok büyüyen ilk 12 markadan biri olan Citroën'in sergilemiş olduğu üstün performansın payı büyük oldu. Marka özellikle SUV ürün gamının (C5 Aircross ve C3 Aircross) başarısı sayesinde Avrupa’da 0,3 puan kazandı.

Opel Vauxhall geçtiğimiz sonbahardan bu yana gelişimini sürdürdü ve pazar payını biraz artırdı. Marka diğer pazarlar dışında Fransa (0,2 puan), İngiltere (0,2 puan) ve İtalya’da (0,7 puan) olmak üzere pazar payını artırırken, aynı zamanda satış kârlılığına odaklandı. Markanın performansında Combo, Crossland X, Grandland X etkili olurken Opel Vauxhall yılın ikinci yarısında yeni Corsa’nın lansmanı ile satışlarına ivme kazandıracak.

Peugeot pazar payını Avrupa’da stabil bir şekilde koruyor. Sürdürülebilir büyümesini devam ettiren DS Automobiles'in (2018 yılının ilk yarısına göre %1,7 artış ve 2018 yılının ikinci çeyreğine kıyasla %16 artış) DS 7 CROSSBACK modeli yılın ilk yarısında Fransa'da SUV premium pazarında birinci olurken, Mayıs ayında tanıtılan DS 3 CROSSBACK Haziran ayında Fransa premium SUV satışlarında ilk sırada yer aldı.

Groupe PSA aynı zamanda %24,7 pazar payı ile hafif ticari araç pazarındaki liderliğini de devam ettiriyor.