PSA’nın Fas’taki üretimi başladı!

557 milyon Euro değerindeki bu fabrikada yıllık 200 bin adet araç üretilecek. Ayrıca bu fabrikada grubun CMP platformuna sahip olan kompakt ve küçük otomobil modelleri üretilecek. Peugeot 208, Citroen C-Eylsee ve Peugeot 301 gibi modeller bu fabrikada üretilecek. Ayrıca bu üç modelin Avrupa’ya ihraç edileceği de önemli notların arasında…

PSA fabrikanın 80 ülkeye hizmet vereceğini belirtti. Üretim ilk etapta 100 bin adet olarak gerçekleşecek. Gelecek iki yıl içerisinde de 200 bin adete ulaşacak. PSA ayrıca benzinli motorlarını da bu fabrikada üretecek. Bu tesis tam olarak 4500 kişiye istihdam sağlayacak. Kasablanka’da yer alan ortaklarıyla birlikte Kenitra fabrikasının 500 mühendisi var ve tesisi destekleyen 27 tedarikçiye sahipler. Sonuç olarak fabrika 20 bin direkt ve dolaylı iş imkanı sağlamış olacak.

Fas’ın üreticiler için olan en büyük avantajı düşük iş gücü maliyeti ve Avrupa’ya ihracatı kolaylaştıran ana limanlarının bulunması. Renault markası bu lokasyonda 2 fabrikaya sahip. Tangiers’de yer alan tesis 400 bin yıllık üretim kapasitesine sahipken Kasablanka’daki 85 bin adet yıllık araç üretimi gerçekleştiriyor.

PSA 208 üretimine Slovakya’daki Trnava fabrikasında da devam edecek!