Qashqai’ye motor ve şanzıman dopingi

Nissan’ın 2006 yılından itibaren hayatımıza soktuğu modeli olan, kompakt SUV ya da crossover segmentinin yaratıcısı kabul edilen Qashqai, yeni motorlu ve şanzımanlı versiyonuyla konuğum oldu.

Aslında küçük bir makyaj geçiren otomobil tasarım anlamında 2017 yılında ortaya çıkan keskin hatlı versiyonla aynı dış görünüme sahip.

Otomobilin içinde ise durumlar biraz daha premium biraz daha lüks olmuş. Bu durum aslında test otomobilimizin donanımıyla da alakalı ama deri direksiyon, deri koltuklar içeriye göz atar atmaz hemen ben buradayım diyor. Ayrıca otomobilin sürücü ve ön yolcu koltuğu elektrikli.

İçeride en dikkat çeken yenilik ise multimedya sisteminde. Qashqai’de bu sistemden önce kullanılan donanım Apple CarPlay ve Android Auto desteklemiyordu. Yeni sistem bunları kullanmanıza imkan sunuyor.

Ayrıca yeni arayüz ve daha hassas bir dokunmatiğin olduğu da kullanır kullanmaz hemen dikkatinizi çekiyor.

Bu sistemle senkronize biçimde çalışan bir de Bose ses sistemimiz vardı. Her test otomobilinde olduğu gibi bunda da ekolayzır ayarını çok kötü yapan bir arkadaşımız olmuş. Düzelttik, güzel ve dengeli müzik dinledik.

Qashqai’nin en farklı durumu ise motor kaputunun altında yatıyor.

Otomobilin kalbi tamamen yenilendi. Qashqai artık 1.5 litre dizel ve 1.3 litre turbo benzinli motorlu alternatifleri kullanıcısına sunacak.

Bu iki motor sizinde tahmin ettiğiniz gibi Renault, Nissan ve Mitsubishi ortaklığının ürünü. Ayrıca bazı Dacia ve Mercedes modellerinde benzinli ve dizel motorlar kullanılıyor.

Test aracımız olan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT teknik özelliklerine sahipti. Yani 1.3 motor 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla kombine edilmiş.

1.3 litrelik motor 160 beygir güç ve 260 Nm tork üretiyor. Maksimum beygir gücünü 5500 d/d’da üreten bu ünite maksimum torkunu da 2000 d/d’da veriyor.

Bu motoru Mercedes, Renault ve Dacia modellerinde kullanma fırsatı bulmuştum. Sesi, performansı ve tüketimi gerçekten boyundan büyük olan bu motor Daimler ve Renault mühendisleri tarafından geliştirilmiş.

Fabrika verisi olarak 121-130 g/km CO2 salımı yapan bu motor yine fabrika verisi olarak 5.3 lt – 5.7 lt / 100 km yakıt tüketim değerine sahip. Ben bu aracı kullandığım süre boyunca ise 7.8 lt / 100 km yakıt tüketim verisine erişebildim. Motorun olduğu diğer marka otomobillerde ise tüketim aşağı yukarı bu seviyelerde olmuştu.

Bu güzel motor için güzel bir aktarma organı olması gerektiğini düşünen yetkililer, 7 ileri DCT diye adlandırılan çift kavramalı şanzımanla motoru kombine etmişler.

7 ileri çift kavramalı şanzıman ve motorun uyumu otomobili 0’dan 100 km/s hıza 8.9 saniyede ulaştırıyor. Maksimum hız ise 200 km/s olarak belirtilmiş.

1.3 litrelik turbo benzinli motorlu ve 7 ileri DCT şanzımanlı Qashqai’nin ağırlığı ise 1315 kg ile 1445 kg arasında değişiyor.

Otomobil ülkemizde Visia, Tekna, Skypack, Platinum Premium donanım seçenekleriyle satın alınabiliyor.

Bu motora sahip olan Qashqai otomobilleri düz vitesle 185 bin 400 TL’den, otomatik vitesli versiyonlarını ise 194 bin 290 TL’den satın alabiliyorsunuz.

Test aracımızın donanımında olan bir Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT ise 266 bin 990 TL olarak belirtilmiş…