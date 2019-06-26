Qashqai’ye yeni motor seçenekleri

Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV'si Qashqai, daha yüksek performanslı 1.3 litre DIG-T benzinli ve daha tasarruflu 1.5 litre dCi dizel motor seçeneklerine kavuştu. Daha güçlü Nissan Qashqai, Haziran İtibariyle Türkiye yollarına çıktı.

ODD verilerine göre 2018 yılında Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modeli Nissan Qashqai, iki yeni motor seçeneğinin yanı sıra yeni otomatik şanzıman seçeneği ile Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonlarını da desteklen ve yenilenen multimedya sistemi de sunuyor.

Yeni 1.3 litre DIG-T benzinli yeni motor seçeneği, 160 beygir gücüne rağmen yüksek verimliliği ile dikkat çekiyor. Nissan, 1.3 litre DIG-T benzinli motoru ilk kez Qashqai'de kullanırken, söz konusu model 6 vitesli manuel ve tamamen yeni geliştirilen 7 vitesli Çift Kavramalı Şanzıman (Dual Clutch Transmission – DCT) seçenekleri ile sunuluyor.

Ayrıca, tüm bu yeni aktarma organları, en son Euro 6d-Temp emisyon standartları ile de uyumlu.

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160 beygir gücündeki yeni 1.3 DIG-T benzinli motor seçeneği ile birlikte Qashqai artık 115 beygir gücüne sahip 1.5 dCi versiyonlarında Çift Kavramalı Şanzıman (DTC) seçeneğine de sahip. Ek güç aktarma sistemi Nissan Qashqai müşterileri için daha da fazla seçenek yaratırken, aynı zamanda yüksek tork çıkışı ile yakıt verimliliği için dizel güç aktarma sistemine ihtiyaç duyanlar için otomatik bir seçenek sunuyor.

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