Renault 2018’de toplam pazar liderliğini devam ettirdi

Renault Grubu (Renault ve Dacia), 2018 yılında toplam pazarda 115 bin 757 satış adedi gerçekleştirdi ve binek + hafif ticari araç pazarından yüzde 18,6 pay aldı.

Renault, 2018 yılında 19. kez binek otomobil pazarı liderliğini ve toplam pazar liderliğini elde etti. Marka, binek+hafif ticari araç pazarından 85 bin 839 adet satış rakamı ile yüzde 13,8 pay aldı. Renault, binek otomobil pazarında ise 76 bin 931 adet satış adedi ve yüzde 15,8 pazar payına ulaşarak 19. kez binek otomobil pazar lideri oldu.

Türkiye'nin en çok satılan model sıralamasında, ilk beş arasında Oyak Renault'da üretilen Renault modelleri yer alıyor. Megane Sedan 29 bin 381 adet ile 2. sırada yer alırken, Clio HB 22 bin 638 adet ile 5. sırada yer alıyor. Dacia markası ise 29 bin 918 satış adedi ve yüzde 4,8 pazar payı ile 2018 yılını, toplam pazarda marka sıralamasında 8. sırada tamamladı.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş “Sektör açısından iyi başlayan 2018, döviz piyasalarına yönelik Türkiye'ye dışarıdan yapılan yoğun spekülatif müdahalelerin ardından, yıl içinde planlarımızı revize ettiğimiz bir yıl oldu. Hükümetimizin zamanında müdahalesi ile ÖTV ve KDV indirimi desteği sayesinde yılı, 621 bin seviyesinde bir pazar ile kapattık. Renault markası olarak 19. binek otomobil liderliği unvanının yanı sıra geçtiğimiz yıl, 14 yıl aradan sonra elde ettiğimiz toplam pazar liderliğini, 2018 yılında da sürdürmüş olmanın gururunu yaşıyoruz. Satış performansının yanı sıra, lider marka ve sektörün en önemli oyuncularından biri olmanın getirdiği sorumluluklarımızı da unutmadık. En büyük önceliklerimizden olan koşulsuz müşteri memnuniyeti, bayi mutluluğu ve çalışan memnuniyeti konusunda da 2018 yılında önemli yol kat ettik.

2019 yılının başında devletin açıkladığı desteğe devam kararı, yıla umutlu bir başlangıç yapmamızı sağladı. 2019 yılı otomotiv pazarının 400-450 bin bandında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Türkiye'nin can damarı sektörlerinden biri olan otomotivin ihracattaki liderliğini 2019'da da sürdüreceğine inanıyoruz.

Bu yıl Renault Mais olarak ana gündemimiz, pazara sunacağımız yeni modellerimiz ve büyük bir dijital dönüşüm içinde olan otomotiv sektöründe liderliğimize yaraşır dönüşüm stratejilerine odaklandığımız, paydaşlarımıza katma değer sağlayacak tüm noktalarda daha iyiye ulaşacağımız bir yıl olacak” dedi.