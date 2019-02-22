Renault, Dünya Gıda Programı’na destek vermeye devam ediyor!

Renault Trucks, acil durumlarda gıda yardımı sağlayan, beslenmeyi iyileştirmek ve dayanıklılığı arttırmak için topluluklarla birlikte çalışan dünyanın önde gelen yardım kuruluşu Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte çalışma kararlılığını sürdürüyor. Mobil bir eğitim birimi kuran Renault Trucks, 2012’den bu yana gönüllü personelini, yeteneklerini paylaşmak ve yerel ekipleri eğitmek için Afrika’daki birçok WFP ofisine gönderdi. Bu süre boyunca on iki Afrika ülkesinde düzenlenen on beş eğitim programı ile toplam iki yüz teknisyen, atölye şefi ve filo yöneticisinin eğitimi sağlandı.

Dünya Gıda Programı Global Filo Yöneticisi Jean-François Milhaud, bu beş yıllık işbirliğinin değerlendirmesini yaparak; “WFP'nin Renault Trucks ile ortaklığı büyük önem taşıyor ve giderek değeri artıyor. Personelimizi eğitme ve yetiştirme konusundaki destekleri, inanılmaz derecede değerli. Destekleri sayesinde çalışanlarımızın motivasyon artışı, maliyet tasarrufu ve operasyonel verimlilik gibi birçok avantaj sağlandı” diye belirtti. Bu olumlu değerlendirmeler doğrultusunda Renault Trucks, üç yıl için daha Dünya Gıda Programı ile olan ortaklığını yeniliyor. Yeni işbirliği sürecinde Renault Trucks, Batı Afrika’da çalışan WFP ekiplerini desteklemek üzere Dünya Gıda Programı'na (Renault Trucks K serisi 6×6) ikinci bir mobil eğitim birimi ayıracak. Diğer mobil eğitim birimi, Doğu Afrika'da çalışmalarına devam edecek. Bu yeni gelişmeler ile eğitimlerin lojistiği de kolaylaşacak.

Renault Trucks ayrıca, zor arazi koşullarıyla başa çıkmak durumunda olan sürücüler için tasarlanan yeni bir eğitim programı da düzenleyecek. Bu eğitim, sürücülerin karmaşık durumlarla daha kolay başa çıkmalarını sağlamak için araçları ve fonksiyonları hakkında ayrıntılı bilgi almalarını sağlayacak. Eğitimciler, ayrıca sürücülerin rasyonel sürüş kurallarında uzmanlık kazanmalarına yardımcı olacak. Teknik elemanlar, atölye şefleri ve filo yöneticileri için eğitimlere devam edilecek. Sonuncusu fakat en önemlisi, Renault Trucks gönüllüleri, sahada bir aylık görevler için bulunacak ve WFP çalışanlarına verimli filo yönetimi ile ilgili kilit alanlarda teknik destek sağlayacak.