Renault Koleos’a motor dopingi!

Renault markasının ülkemizdeki ürün gamının en tepesinde yer alan modeli Koleos alışkın olduğumuz 1.6 litrelik dizel motorunun yanında 2 litrelik dizel motorlu versiyona da sahip. Yüksek ÖTV ve 1.6 litrelik motorun tüketimine göre fazla olan yakıt sarfiyatı yüzünden ülkemizde pek fazla tercih edilmiyor ama nasıl bu otomobil diye merak etmemek olmaz…

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2 litrelik motorlu ve 4 çeker sistemli Koleos’u dışarıdan gördüğünüzde diğer modele göre tasarım anlamında ciddi bir farklılık görmüyorsunuz.

C şeklinde tasarlanan, led teknolojili farları, led teknolojisine sahip olan ve bagajı neredeyse boydan boya kaplayan stoplar aynı.

Aracın sadece arkasında dört çeker özelliğini vurgulayan 4WD logosu bulunuyor.

Otomobilin içine baktığınızda ise Megane ve Talisman modellerinde bulunan dikine konumlandırılmış multimedya ekranı sizi karşılıyor. Ayrıca ortası dijital yanları analog olan gösterge paneli de ana ekrandan gözünüzü aldığınızda hemen karşınıza çıkıyor.

Otomobilin sürücü koltuğuna oturduğunuzda sol taraf alt kısımda 2WD, Auto ve 4WD yazan bir düğme göze çarpıyor. Bu düğme sayesinde otomobilin çekiş sistemini ayarlayabilir, TFT gösterge panelinden hangi lastiğin ne kadar çalıştığını görebilirsiniz.

Koleos’un tasarımsal farklılıklarından sonra en çok merak edilen bölümü olan 2 litrelik dCi motorunu incelediğinizde karşınıza 175 beygir güç ve 380 Nm tork üreten bir motor çıkıyor. Araç bu gücünü X-Tronic 7 kademeli CVT şanzımanıyla dört tekerleğe birden iletiyor.

CVT şanzımının vites geçişleri oldukça pürüzsüz ancak 2 litrelik motorun iyi biçimde kabine yansıtılmasını ne yazık ki sağlamadığını söylemeliyim. Ayrıca sürüş zevkini de baltaladığını söylemeliyim.

Koleos’u kullandığım 400 km boyunca otomobili kullanıcısına sunduğu her türlü sürüş özelliğinde denedim. 2WD sürüşlerde önden çeker karakterli olan Koleos en az yakıt tüketim verisini kullanıcısına sunuyor. Düğme Auto pozisyonundayken ise Koleos her türlü zemine göre kendini ayarlıyor. Tüketim konusunda ise 2WD’den biraz daha fazla yakıt harcadığını belirtmeliyim. Son olarak 4WD ise otomobil sürekli 4 tekerleğe birden güç aktardığı için en yüksek yakıt tüketimine ulaşıp, en güvenli sürüşü kullanıcısına sunuyor.

Otomobilin bana verdiği karma sürüşe göre ortalama tüketimi ise 7.2 lt / 100 km idi. 4WD’de sürekli otomobili kullanmak inanılması güç bir tüketim versiyle karşılmanıza yol açmıyor. Karma verinin 1 yada 2 lt üzerine çıktığını belirtebilirim.

Koleos’un sürüşü ise 1.6 litrelik motorlu versiyona göre aynı. Sadece alt devirlerde güçlü ve torklu motorun etkisini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ancak bunu görmek için hem daha fazla satın alma fiyatı hem de daha yüksek yürütme maliyeti ödemek ne kadar mantıklı tartışılır…

Ben aracı kullandığım süre boyunca multimedya ekranının dokunmatiğinden ve otomobilin şanızmanından pek memnun kalmadım. Ayrıca yerden yüksek gövdesi ve süspansiyon sistemi bazı noktalarda gövdenin yolcuları korkutacak biçimde esnemesine yol açıyor.

Test aracımız gibi 2 litrelik ve 4WD bir otomobilin sıfır km satış fiyatını sizinle paylaşmak isteriz ama markanın yayınladığı fiyat listesi arasında ne yazık ki Koleos’un fiyatı yer almıyor. BU otomobilin değer için satış temsilcisiyle iletişime geçmeniz gerekiyor.