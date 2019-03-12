Renault Nissan Mitsubishi İttifakı’ndan yeni dönem!

Yeni İttifak Yönetim Kurulu'na Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard Başkanlık edecek; Nissan, Renault ve Mitsubishi Motors CEO'ları da kurulda yer alacak. Yeni İttifak Yönetim Kurulu, Nissan, Renault ve Mitsubishi Motors arasındaki operasyonel iş birliğine liderlik edecek, üç şirketin hissedarları ve çalışanları için değer yaratmak üzere çalışacak.

İttifak'ı güçlendirmeye devam etmek ve gelecekteki başarılarının temelini atmak amacıyla Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, Nissan CEO'su Hiroto Saikawa, Renault CEO'su Thierry Bolloré ve Mitsubishi Motors CEO'su Osamu Masuko, hep birlikte Nissan, Renault ve Mitsubishi Motors İttifakı için yeni bir yönetim kurulu oluşturmaya karar verdiklerini açıkladılar. Yeni yönetim kurulu, Renault-Nissan B.V. ve Nissan Mitsubishi B.V. yerine, Renault, Nissan ve Mitsubishi İttifakı'nın operasyonlarından ve yönetiminden sorumlu tek organ olacak. Böylelikle bu kurul, İttifak'ın yeni başlangıcının yüzü ve öncüsü olacak.

Nihai sözleşme İttifak'ın yıldönümünde imzalanacak. Yeni kurul, Paris'te veya Tokyo'da her ay toplanmayı, hissedarlarını düzenli olarak önemli değer inisiyatifleri ve kazanımları hakkında bilgilendirmeyi planlıyor. İttifak Yönetim Kurulu, üç otomotiv şirketinin değerini artırmaya yönelik öneriler ve yeni yöntemler oluşturmak için projeler geliştirilmesini amaçlıyor.

İttifak'ın 20. yıldönümü yaklaşırken, Nissan, Renault ve Mitsubishi Motors yönetim kurulları, bu ortaklığın üç şirketin ve ortaklarının performanslarına çok güçlü bir katkısı olduğunu belirttiler.