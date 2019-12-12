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Renault Yönetimi Volkswagen’den ‘o’ ismi istiyor!

Fransız otomotiv devi Renault, France-Presse (AFP) ve Les Echos'un haberine göre Volkswagen Grubu'nda yer alan Seat markasının CEO'su Luca de Meo'yu gelecek CEO olarak istiyor... Habere göre yönetim bu durumu salı günü olan toplantıda açıkladı.

Sozcu.com.tr
08:41 -
Haberler Otomotiv
Renault Yönetimi Volkswagen’den ‘o’ ismi istiyor!

AFP’ye göre Seat CEO’su 52 yaşındaki De Meo, Renault’un en büyük hissedarlarından olan(%15) Fransız hükümeti tarafından da destekleniyor. Les Echos’a göre bu durumu engelleyecek tek şey De Meo’nun Volkswagen ile yaptığı anlaşmadaki bir madde ancak böyle bir madde var mı, henüz bir açıklama yok.

Renault yönetiminin De Meo’yu istemesindeki en önemli neden ise Seat’ın kârlı geçmişi. Bu duruma ek olarak De Meo Volkswagen’den önce Toyota ve Fiat’ta çalışmış. Ayrıca bu markalardan önce de kariyerine Renault’ta çalışarak başlamış. De Meo’nun Fransızca biliyor olması da Fransız markanın yönetim kurulunun dikkatinden kaçmamış.

Seat CEO’su Luca De Meo

Renault CEO’luğuna aday olarak gösterilen marka CFO’su Clotilde Delbos’un CEO olamayacağı da konuşulan konular arasında. Çünkü Delbos’un CFO olduğu için CEO pozisyonunda çok fazla güçlü duramayacağı tahmin ediliyor. Otomotiv sektöründe yeni olması ve sadece finansal bir geçmişe sahip olması da onu ikinci plana atıyor.

Renault yönetimi Carlos Ghosn’un döneminde çalışan yöneticileriyle yollarını ayırdı ve Ghosn ile ilişkisi olan yöneticilerinden şirketi arındırdı.

Fiat salı Volkswagen
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