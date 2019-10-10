Renault yönetiminde değişiklik mi oluyor?

Renault’un en büyük hissedarı olan Fransa hükümetinden bir kaynağın gazetelerde yer alan CEO Thierry Bollore’nin yerine başkasının getirileceği haberlerinin ardından verdiği bilgilere göre Renault üst yönetiminin yeniden oluşturulması olası. Ancak şirketin hisselerinin %15’ini elinde bulunduran Fransız hükümetine yakın bir kaynak Bollore’nin geleceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

Kaynak “(Renault) Yönetiminde köklü bir değişikliğe gidilmesi pek tabi mümkün ancak henüz kesinleşmiş bir şey yok. Son kararı Renault verecek” dedi.

Le Figaro geçen sene lastik üreticisi Michelin’den bu sene Renault yönetim kuruluna alınan Jean-Dominique Senard’ın 18 Ekimdeki bir sonraki yönetim kurulu toplantısında CEO’nun yerine kimin geleceğine dair bir öneri sunacağını söyledi. Renault bu iddialar ile ilgili yorum yapmadı.

Şirket; geçen sene CEO’su Gohsn’un, finansal suistimal iddiaları ile tutuklanmasının ardından aynen ittifak ortağı Nissan gibi zor günler yaşıyor. Ghosn’un sağ kolu olarak bilinen Bollore, Renault’u eski günlerine döndürmek için Senard ile birlikte terfi ettirilmişti.

(REUTERS)