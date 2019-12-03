Renault’tan engelli bireyler için mobilite çözümleri

İş birliği kapsamında Renault Grubu Sosyal ve Sürdürülebilir Etki Departmanı, mobilite alanında güçlü toplumsal etki yaratma potansiyeli olan projeleri destekleyen Mobilize Invest şirketi aracılığıyla Nino Robotics'e finansal katkı sağlayacak ve Renault Grubu mühendisleri (akü uzmanları, motorizasyon, bağlanırlık vb) ile özel çalışmalar yürüterek bir sponsorluk planı oluşturacak. Hedef, uygun ulaşım çözümlerine yönelik algıyı değiştirmeyi amaçlayan yeni “alternatif oturma düzenine sahip, kişisel taşıma aracı” tasarımcısı Nino Robotics'in büyümesini desteklemek ve özellikle yakın gelecekte piyasaya süreceği elektrikli aracı NINO4'ün üretim hacminin endüstriyel ölçekte artırmak.

Nino Robotics'in kurucusu Pierre Bardina, NINO4 ile hareket etme kabiliyeti kısıtlı olan engelli bireylere yönelik sıkça sunulan çözümlerden çok daha farklı bir alternatif sunmayı hedefliyor. Oldukça dikkat çekici, şık ve renkli tasarımının yanı sıra, minimum yer gerektiren boyutu ile de öne çıkan bu “alternatif oturma düzenine sahip kişisel taşıma aracı” ayrıca, kullanıcılara akü seviyesi, hız ve gidilen mesafe gibi verileri sunan bağlanırlık özelliğine sahip olacak. “Beni Takip Et” fonksiyonu ile araç, üçüncü şahısların NINO4'e ve kullanıcısına otomatik-takip özelliği sayesinde kılavuzluk etmesine olanak sağlayacak.Günümüze dek, Nino Robotics şirketi engelli bireylere yönelik Nino- kendi kendini dengeleyen kişisel taşıyıcı ve One- tekerlekli sandalyeler için tasarlanmış scooter olmak üzere iki farklı ürün geliştirdi ve piyasaya sürdü.