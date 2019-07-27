Renault’un cirosu yüzde 6.4 azaldı!

AVTOVAZ hariç otomotivin cirosu 24 milyar 791 milyon avro olarak gerçekleşti ve 2018'in ilk yarısına kıyasla %-7.7 düşüş gösterdi. Bu daralmanın esas sebebi, satış hacminde -4.6 puanlık düşüş oldu. Söz konusu düşüş Türkiye, Fransa ve Arjantin'deki satışlarda yaşanan azalma ve bayi stoklarındaki daralmadan kaynaklandı. İş ortaklarına yapılan satışlar; düşen Nissan Rogue üretimi, İran pazarının 2018 Ağustos'undan bu yana kapalı olması ve Avrupa'da dizel araç talebindeki daralma sebebiyle -3.1 puanlık düşüş kaydetti. Arjantin pezosu ve Türk lirasındaki değer kaybından dolayı, kur etkisi -1.2 negatif puan olarak gerçekleşti. +1 puanlık fiyat etkisi bu iki para birimindeki düşüşten ve Avrupa pazarındaki fiyat artışlarından kaynaklandı.

“Grubun faaliyet karı 1 milyar 654 milyon avro olarak gerçekleşmiş olup, cironun % 5.9'una tekabül ediyor.”

AVTOVAZ hariç otomotiv karlılığı 234 milyon avro düşerek, 981 milyon avro seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam cironun %4'üne tekabül ediyor; aynı oran 2018 ilk yarısında % 4.5 seviyesindeydi. Burada, satış adedinden kaynaklı -471 milyon avroluk negatif etki oluştu. Ham madde etkisi ise -213 milyon avro düşüş olarak kendini gösterdi. Monozukuri etkisi ise gelirlere +385 milyon avro pozitif olarak yansıdı. Gelirlere katkı yapan unsurlar arasında satın almadaki performans, ARGE harcamalarının kapitalizasyonu ve amortismanlardaki artış sayılabilir. Türk lirasındaki değer kaybının maliyetlerde düşüş sağlaması, gelirlere +92 milyon avroluk pozitif etki yarattı. Ürün gamı/fiyat/zenginleştirme etkisi, Clio IV'ün sonlandırılması ve Avrupa'daki dizel satışlarındaki düşüşler, gelirlerde -95 milyon avroluk azalmaya neden oldu.

AVTOVAZ'ın faaliyet karı 82 milyon avro olarak gerçekleşti; aynı rakam 2018'in ilk yarısında 105 milyon avro olmuştu. Daralan pazara rağmen AVTOVAZ halen 2018'de piyasaya sürülen modellerinin başarısından olumlu şekilde etkileniyor. Ancak 2018'de kaydedilen bir defaya mahsus işlemler artık söz konusu değil.

Satış finansmanı Grubun faaliyet karına 591 milyon avroluk katkı yaptı; bu rakam 2018'in ilk yarısında 594 milyon avro olarak gerçekleşti. %- 0.6'lık bu daralma döviz kurlarından kaynaklanan -14 milyon avroluk bir düşüşü ve mobilite hizmetlerinin sonlandırılması nedeniyle oluşan -21 milyon avroluk tutarı içeriyor. Ayrıca hizmetlerden kanyaklı katkının arttığını da belirtmekte fayda var. Bu rakam 319 milyon avroya ulaşmış olup, Net Bankacılık gelirinin üçte birini oluşturuyor.

Risklerin toplam maliyeti, 2019 yılının birinci yarısında toplam ortalama aktiflerin %0.40'ına karşılık gelirken, 2018'in ilk yarısında aynı rakam % 0.37 seviyesindeydi. Bu da taahhüt ve tahsilat konularındaki başarıya işaret ediyor.

Diğer faaliyet gelir ve giderleri, 2018'in ilk yarısındaki -180 milyon avroya kıyasla -133 milyon avroya ulaştı. Burada esas sebep Fransa'daki erken emeklilik programı için ayrılan 80 milyon avro kaynaktır.

Grubun faaliyet karı 1 milyar 521 milyon avro olarak gerçekleşirken, 2018'in ilk yarısında bu rakam 1 milyar 734 milyon avro olarak gerçekleşmişti. (%-12.3)

Net mali gelir ve giderler -184 milyon avroya ulaştı. 2018'in ilk yarısında bu rakam -121 milyon avro idi. Bu gerileme, esas olarak Arjantin'deki faiz oranları artışından kaynaklanıyor.

2019 ön görüleri

2019'da Global Otomotiv piyasasının[4] 2018'e kıyasla yaklaşık %-3 daralması bekleniyor. (daha önce bu daralmanın %-1.6 olması beklenmekteydi). Avrupa pazarının stabil kalması beklenirken (“anlaşmasız BREXIT” senaryosu hariç), Rusya pazarının %-2'den %-3'e gerilemesi, (önceki tahmin: %+3) Brezilya pazarının ise %+8 oranında büyümesi bekleniyor. (önceki tahmin: %+10). Bu çerçevede, Groupe Renault bu yılki ciro beklentilerini revize ederek, geçen yılın aynı dönemine yakın olacağını öngörüyor. (sabit döviz kuru ve katsayı ile).

Grup 2019 yılının tamamı için diğer finansal göstergeler konusundaki hedeflerini şu şekilde teyit eder:

– Grup faaliyet karlılığında yaklaşık %6 seviyesini yakalamak,

– Otomobil faaliyetlerinden pozitif nakit akışı yaratmak.