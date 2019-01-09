Rigorent’te artık daha çabuk erişebileceksiniz!

Tur Assist’in bireysel araç kiralama markası Rigorent, gerçekleştirdiği işbirlikleri çerçevesinde otomobil kiralayacak müşterileri ile arasındaki mesafeyi kısaltmaya devam ediyor.

İspanyol Mapfre Asistencia'nın Türkiye şirketi olarak yol yardımdan seyahat acentasından sağlık sigortasına kadar farklı alanlarda toplam 6 bini aşkın hizmet birimi ile müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Tur Assist'in bireysel araç kiralama markası Rigorent, gerçekleştirdiği işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, araç kiralama platformu www.gunlukotokirala.com ile işbirliğine giden Rigorent, araç kiralamak isteyen potansiyel müşterilere artık gunlukotokirala.com üzerinden de hizmet verecek. Anlaşma kapsamında, araç kiralamak isteyen kullanıcılar, Rigorent markasının araçlarını www.gunlukotokirala.com internet sitesi üzerinden kolayca kiralayabilecekler.