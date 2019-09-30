Sadece 2 kişi sahip olabilecek!

Lexus LC 500, tasarım konusunda ulaştığı zirveyi de gözler önüne sererek marka için yeni bir dönemin kapısını açıyor. Klasik coupe tarzını, tasarım ödülü kazanan LF-FC konseptiyle birleştiren LC 500, bunu gerçeğe yansıtarak her açıdan dikkat çekici bir tasarım ortaya koyuyor. Bu çekici tasarımı teknolojiyle buluşturan LC 500, Lexus'un bilinen L-finesse tasarım felsefesini sportif bir biçimde yeniden yorumluyor.

LC 500, 2.870 mm dingil mesafesi ve 4.760 mm uzunluğuyla sportif ölçülere sahip. Düşük motor kaput çizgisi, coupe'nin atletik profili ve akıcı tavan çizgisi, sürücünün etrafında şekillenmiş siluetiyle farklı bir tasarım ortaya koyuyor.

Lexus'a özgü yeniden yorumlanan ön panjur ve hareketli arka kanat otomobile radikal bir görünüm kazandırıyor. LC 500'ün üçlü LED far ünitesi ise, ultra kompakt yapısıyla alçak kaput çizgisini ve kısa ön bölümü daha da belirginleştiriyor. Arka tarafta kaslı çamurluklar LC 500'ün dengeli duruşunu güçlendiriyor.

LC'nin 477 HP güç üreten 5.0 litrelik atmosferik motora sahip benzinli versiyonu da, sipariş üzerine Türkiye'ye getirilecek. V8 motora sahip benzinli LC 500, dünyada lüks bir otomobilde ilk kez sunulan 10 ileri otomatik şanzımanıyla teknoloji konusunda da öncülük yapıyor.

Multi Stage Hybrid Sistemi

LC'nin hibrit motora sahip LC 500h versiyonunda yer alan Multi Stage Hybrid Sistemi, performans otomobilleri için özel olarak tasarlanmış hibrit güç ünitesinin yeni jenerasyonunu temsil ediyor. Sistemin üç amacı bulunuyor: Daha fazla güç ve tork, daha yüksek verimlilik ve daha fazla sürüş zevki. Bu sistem, güç ve yakıt tüketimi arasındaki optimum dengeyi sağlarken, aynı zamanda daha sportif ve keyif verici bir sürüş deneyimi için gaz pedalının sürücüye verdiği tepkinin de motor devriyle uyum içerisinde olmasını sağlıyor.

LC 500h'de güçlü bir elektrik motoru, lityum iyon yeni batarya ve 3.5 litre V6 benzinli motor yer alıyor. LC 500h'nin hibrit motorunun kombine gücü ise 359 HP olarak dikkat çekiyor. Bu araçla birlikte bir hibrit araçta ilk defa E-CVT şanzıman tam otomatik 4 kademeli şanzıman ile birleştirilerek kullanılıyor. Fiziksel viteslerin yerleştirilmesi, sürücünün ihtiyaç duyduğu motor devirleriyle daha iyi uyum sağlanmasına imkan veriyor. Elektrik motorunun yüksek torku, gaz pedalına basıldığı anda doğrudan alınabiliyor. LC 500h'nin 0-100 km/s hızlanması ise 4.9 saniye ile dikkat çekiyor.

Yüksek Güvenlik Özellikleri

Yeni LC 500, tasarımı ve performansıyla olduğu kadar güvenlik özellikleriyle de etkileyici olmayı başarıyor. Araçta standart olarak yer alan Lexus Safety System+ ayrıca yeni geliştirilen çarpışma önleyici sistemlerine de sahip. Milimetrik radarı ile yayaları tanıma özelliğine sahip Ön-Çarpışma Sistemi (PCS), tüm hızlarda çalışan Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Şerit Takip Asistanı (LKA) ve Otomatik Uzun Huzmeli Far Asistanı (AHB) ile birlikte LC 500 üst düzey güvenlik sistemleri sunuyor.

Lexus'un Türkiye stratejisi hakkında değerlendirmeler yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, LC modelinin önemine değinerek, “Lexus markasının yeni tasarım felsefesini yansıtan LC'yi Türkiye'de satışa sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birçok markanın sektörün mevcut durumu sebebiyle araç getirmekte çekindiği bir ortamda, biz hem yeni modellerimizi sunmaya hem de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Son dönemde LS ve ES sedan modellerimizi sunduk. Şimdi ise markanın yeni tasarım anlayışını sergileyen süper coupe modelimiz LC'yi Türkiye'ye getirdik. LC herkesin beklediği, sürekli olarak ‘ne zaman geleceğini' sorduğu bir modeldi. Lexus'un konseptini bire bir üretime aktardığı ilk model olarak dikkat çeken LC'ye, bu yıl Türkiye'de sadece iki şanslı kullanıcı sahip olabilecek. Bu araçlardan biri İstanbul Lexus Dolmabahçe Showroom'unda ve diğeri de Ankara Lexus Mahall Showroom'unda sergilenecek. Her zaman söylediğimiz gibi Lexus sahibi olmak zaten ayrıcalıktır. LC'yi satın alacak iki müşterimiz ise, bu ayrıcalığı en özel haliyle yaşayacak. LC modeli aynı zamanda Lexus'un liderlik ettiği lüks hibrit teknolojisine de sahip. Bu sayede yüksek performans sunmasının yanında yakıtı da en verimli şekilde kullanıyor. LC, Lexus markasının teknoloji ve tasarımda geldiği üst düzey noktayı temsil ediyor” dedi.

Lexus'un Türkiye'de stratejisinin uzun vadeli olduğuna değinen Bozkurt, “Lexus olarak Türkiye'de ilk showroomumuzu açtığımız 2016 yılından bu yana öncelikli hedefimiz markamızın bilinirliğini artırmaktı. Geçen süre içinde Lexus'un yollarda daha fazla göründüğünü ve yaptığımız hedefli iletişim çalışmaları ile daha çok kişiye ulaştığımızı söyleyebiliriz.” Otomotiv sektörünün daralması nedeniyle satış adetlerini öncelikli olarak görmediklerini ve buna rağmen yatırımlarına devam ettiklerini sözlerine ekleyen Bozkurt şunları söyledi;

“Lexus İstanbul Showroom'unu Dolmabahçe'ye taşıyarak daha seçkin bir konuma almamız ve Ankara'da özel bir lokasyonda ikinci showroom'umuzun açılışını gerçekleştirmemiz, bizim Türkiye'ye sonuna kadar inandığımızın birer göstergesi. Ankara da, İstanbul gibi bizim için önemli lokasyonlardan biri ve Türkiye'de en başından beri burada bir showroom açma planları yapıyorduk. Şimdiye kadar aldığımız tepkiler de bunun doğru bir adım olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu sayede premium segment kullanıcılara gerçek lüksü göstermek istiyoruz. Lexus için satış yapmak kadar satış sonrasında verilecek hizmet de çok büyük önem taşıyor. Bu paralelde marka olarak biz Türkiye'de 60'a yakın satış sonrası hizmet noktamızda hiçbir premium markada göremeyeceğiniz bir hizmet sunmaktayız. Ayrıca Lexus'un yüksek ikinci el değerini kanıtlayan, araç kullanımına ve yılına bağlı olarak sunduğumuz Geri Alım Garantisi de, müşterilerimize ayrı bir güven vermektedir.”