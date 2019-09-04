Sarı mermi!

Mercedes markasının her segmente bir otomobil stratejisinin ilk örneklerinden olan CLA ile tanışmamız 2013 yılını bulunuyor. O dönem A Serisi’nin sedan versiyonu da olmadığı için aslında o boşluğu da doldurmuş bir modeldir.

Markanın kompakt sınıftaki modeli olan A Serisi’nin temelleri üzerine inşa edilen CLA, önceki versiyonuna göre artık daha farklı bir konumda. Neden mi(?), çünkü Mercedes A Serisi’nin de sedan versiyonunu üretti.

A Serisi’nin sedan modelini bir sonraki hafta yayınlayacağım için biz şimdiki konumuz olan CLA’dan devam edelim.

Test otomobilimizin gövde rengi sarıydı ve herkes tarafından dikkatlice bakılan bir otomobildi. Bu aracı ilk defa gördüğünüzde A Serisi’nden ayırmanız biraz zor oluyor. Ancak detaylıca incelediğinizde A Serisi’nden daha farklı olan farları, motor ızgarası, motor kaputu ve tamponunu fark ediyorsunuz.

CLA’nın yanına geçtiğinizde ise sade tasarım dilinin hakim olduğu bir silüyetle karşılaşıyorsunuz. Siyah renkli, 19 inç boyutundaki AMG logolu jantlar otomobilin yan kısmında en çok dikkat çeken unsurlar arasında. Ancak yan kısımda en belirgin farklılık ve CLA’yı diğer kompakt modellerden uzaklaştıran detay ise C sütunu oluyor. Otomobilin C sütunu A Serisi Sedan’a göre daha çabuk eğilmeye ve tavanı alçaltmaya başlıyor. Bu durumda arka koltuklardaki klostrofobik yapıyı güçlendiriyor.

CLA’nın arkasına geçtiğimizde ise AMG donanımla birlikte gelen çift çıkış egzozlu yapı ve CLS modelinden hatırlayacağımız çift parçalı stoplar hemen göze çarpıyor.

İLGİLİ HABER Hem şık hem de sportif!

Otomobilin sürücü kapısını açıp içeriye göz attığınızda ise markanın bir devrim niteliğinde olan tamamen dijital sürücü kabini karşınıza çıkıyor.

Üç kollu spor direkiyon Mercedes’in diğer modellerinde de tanıdık. Parlak siyah ve alüminyum görünümlü ön konsol trimleri iyi bir uyum içinde.

Göstergenin hemen arkasında kalan 10.25 inçlik gösterge tablosu ve yine aynı ölçüdeki merkezi multimedya ekranı CLA’nın kabinini uzay mekiğine çeviren detaylar arasında.

Vites kolunun alışkın olduğumuz yerinde geniş bir eşya gözü bulunuyor, bunun hemen arkasında ise dokunmatik bir yüzey var. Bu Touchpad sayesinde aracın merkezi multimedya ekranını kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca bu şekilde kontrol etmekte zorlanırsanız “Hey Mercedes” diyerek otomobilin kişisel asistanını da devreye sokabilirsiniz.

TouchPad’in sağ ve sol taraflarında otomobilin çekiş kontrol, sürüş modu, park sensörü, start stop gibi özelliklerini çalıştıracağınız tuşları bulunuyor.

Test aracımız olan CLA’nın içinde bolca parlak siyah renkli parça kullanılmış. Ancak bu parlak siyah yüzeyler çok fazla tozu ve parmak izini üzerinde barındırabiliyor.

Yeni CLA’nın koltukları ise AMG donanımdan ötürü çift parça ve oldukça sportif.

Gelelim yeni CLA’nın boyutlarına. Otomobil 4695 mm uzunluğa, 1999 mm genişliğe ve 1430 mm yüksekliğe sahip. 2729 mm aks mesafesi bulunan aracın iç mekanı özellikle arka koltukları oldukça basık. 4 yetişkin uzun yol yolculuklarında çok sorun yaşayabilir…

Otomobilin bagaj hacmi ise en az 460 litre olarak belirtilmiş ayrıca test aracımız olan CLA’nın ağırlığı da 1325 kg.

CLA’nın motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza 4 silindirli, turbo beslemeli, 1.3 litre hacminde ve 163 beygir güç üreten bir motor çıkıyor. Daimler ve Renault ile birlikte geliştirilen bu motor için son zamanlarda kullandığım en performanslı ve tutumlu benzinli motor diyebilirim.

CLA’yı kullandığım 350 km boyunca ortalama 7.6 lt / 100 km tüketim verisini araç bana sundu ve bu değer için çok fazla efor sarf etmedim. Eğer daha ekonomik sürüş mantığıyla bu otomobili kullansaydım tüketim değerim daha da aşağılara düşerdi. Bu arada CLA’nın fabrikasyon yakıt tüketim verisi ise 5.6 lt / 100 km olarak belirtilmiş.

Otomobilin 1.3 litrelik motoru 7 ileri G-DCT yani çift kavramalı şanzımanla kombine edilmiş durumda. Bu şanzıman otomobilin gücünü ön tekerleklere iyi ve temiz bir biçimde iletiyor.

CLA’nın içine bindiğinizde ilk olarak hissettiğiniz küçük ama spor bir otomobil içinde olduğunuz oluyor. Motoru çalıştırıp harekete başladığınızda ise alt devirlerdeki sessizlik yüzünüzün gülmesine sebep oluyor.

Daha fazla otomobili kullanmaya başladığınızda 19 inçlik jantların kabin içindeki gürültüsüyle yüzleşiyorsunuz, ayrıca motor ve yol sesi yalıtımı konusunda da CLA bir önceki versiyonunu aratmıyor diyebilirim.

Biraz hızlanmaya başladığınızda otomobilin direksiyonunun size güzel cevaplar verdiğini fark ediyor, limitlerinizi biraz daha uçlara çıkarabiliyorsunuz. Hızınız arttığında ise önden kaymaya eğilimi olan bir otomobilde olduğunuzu unutmanıza, CLA fırsat vermiyor. Ancak otomobil kaydığı andan itibaren stabilize programı ve temiz direksiyon hissiyle kolayca yol tutulabiliyor.

Yeni CLA ülkemizde yaz mevsiminin ortalarından itibaren satılmaya başlandı. Coupe formunda bir sedan gövdeyi kompakt sınıf standartlarında başarıyla sunan Mercedes, bu sınıftaki iddiasını daha da güçlendirmiş.

Yeni CLA ülkemizde sadece AMG donanımda satın alınabiliyor. Hem benzinli hem de dizel motorlarla satın alınabilen otomobilin başlangıç fiyatı ise 301 bin 500 TL. Dizel motorlu CLA’nın başlangıç fiyatı ise 327 bin 700 TL. Son olarak fotoğraflarda gördüğünüz test otomobilimizin fiyatı ise 352 bin 200 TL.