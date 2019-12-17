Satın alması en mantıklı otomobil belli oldu!

Dünya tanıtımı geçtiğimiz Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarında yapılan Yeni Opel Corsa ilk kez içten yanmalı motor seçeneğinin yanı sıra, tamamen elektrikli versiyonu Corsa-e modeli ile de Avrupa yollarına çıkıyor.

Corsa, 31 farklı ülkeden uluslararası gazetecilerden oluşan jüri tarafından birinci ve bununla birlikte değerinin karşılığını en iyi veren otomobil olarak seçildi. Otomotiv alanında uzmanlaşmış gazetecilerden oluşan jüri, 27-28 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşen final test sürüşleri sonrası kararını verdi. Bu ödül aynı zamanda AUTOBEST için bir rekor niteliğini de taşıyor. Bugüne kadar hiçbir otomobil modeli üç nesil ile “Avrupa'da Satın Alması En Mantıklı Otomobil” (Best Buy Car of Europe) seçilmemişti.

“Bu ödülü aldığımız için çok mutluyuz.” diyerek değerlendirmesine başlayan Opel CEO'su Michael Lohscheller ekledi: “Bağımsız uzman gazetecilerin kararı, Corsa ile herkesin ulaşabileceği, geleceğe odaklı bir otomobil yarattığımızı gösteriyor. Yeni Opel Corsa, üstün sürüş dinamikleri ile gelişmiş, verimli ve iyi donanımlı bir otomobil. Öte yandan Corsa bu ödül ile birlikte üç kez AUTOBEST tarafından birinci seçildi. Bu başarı kullanıcılarımıza en gelişmiş teknolojileri ve en iyi otomobili sunma vaadimizi her üç nesilde de eksiksiz yerine getirmiş olduğumuzu gösteriyor.”