Scania’ya “Yılın Sürdürülebilir Aracı” ödülü!

İtalyan ekonomi dergisi Vado e Torno tarafından verilen ödül için yapılan açıklamada “Gelecekte kullanılmayacak olan dizel motorun yerine çevresel problemlerin azaltılmasında ihmal edilmemesi gereken hibrit motorun gelişiminde Scania'nın başarısı takdir edilmelidir” denildi.

Scania bu ödüle verimlilik, güvenlik ve işletme ekonomisini içeren sürdürülebilirliği nedeniyle seçildi. Scania L 320 sadece daha düşük emisyonlara değil, aynı zamanda daha düşük gürültü seviyelerine de katkıda bulunuyor. Ek olarak, L serisinin daha iyi görünürlüğü sayesinde şehirlerdeki yayalar ve bisikletliler için güvenliği artırıyor.

Scania’nın ikinci nesil hibrit teknolojisi hem hibrit hem de hibrit elektrikli araç (HEV) modellerinde mevcut. Araçta HVO veya dizel ile çalışan 9 litrelik, 5 silindirli sıralı dizel motor bulunuyor. Bu motor, 130 kW (177 hp) sunabilen bir elektrik motora paralel olarak çalışıyor. Araç, ayrıca on kilometreye kadar tamamen elektrikli modda çalışabiliyor.