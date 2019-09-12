Scuderia Ferrari 90. yılını kutladı!

Ferrari; “Ferrari'nin Dünü, Bugünü ve Geleceği” (Ferrari 90 Years of Emotion) etkinliği kapsamında Milano'nun ünlü meydanı “Piazza del Duomo” da hayranları ile buluştu. ACI (İtalya Otomobil Kulübü) tarafından düzenlenen etkinliğe; motor sporlarında yarışan efsane Ferrari pilotları ile günümüzde aktif yarışan Sebastian Vettel ve Charles Leclerc de katılırken geçmişten günümüze Ferrari'nin efsane yarış ve yol otomobilleri kentte sergilendi. Etkinlikte ayrıca 90. İtalya Grand Prix'i ve 2024 yılına kadar Monza için uzatılan yeni F1 sözleşmesi ile Scuderia Ferrari'nin 90. yıl dönümü de coşkuyla kutlandı.

Efsane otomobiller sergilendi

Piazza del Duomo’da; Chris Amon'un yarıştığı 1967 312 F1, Clay Regazzoni’nin yarıştığı 312 B3/74, Gilles Villeneuve'ün yarıştığı 126 CK, 1981 yılında Formula 1'de yarış kazanan ilk turbo beslemeli Ferrari yarış otomobili, 1986 yılının Indycar prototipi, F2002 ve son Belçika Grand Prix'inde zafer kazanan SF90 da dâhil olmak üzere ikonik yarış otomobilleri sahne aldılar. Gerçekleşen geçit töreninde 1934 yılında Tazio Nuvolari’nin sürdüğü Alfa Romeo 8C, yolcu koltuğunda Charles Leclerc'in yer aldığı ve Vettel'in kullandığı 750 Monza'nın haricinde; Niki Lauda’nın 1975 dünya şampiyonluğunu kazandığı 312 T ilgiyle izlendi. Ferrari Monza SP1 ve SP2 ile F8 Tributo ve 488 Pista Spider gibi modeller de etkinlikte büyük ilgi gördüler.