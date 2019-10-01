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Seat markası premium oluyor

Bünyesinde birden fazla otomobil markası bulunduran Volkswagen Grubu'nda markalar arasında değişim söz konusu. VW AG'den yapılan açıklamaya göre Seat, gelecek yıllarda daha premiuma yakın bir marka olacak. Skoda iseHyundai, Kia ve Dacia gibi markalarla daha ciddi biçimde mücadele edecek konumda olacak.

Sozcu.com.tr
09:25 -
Haberler Otomotiv
Seat markası premium oluyor

VW AG’nin planları Seat ve Skoda üzerine. Seat, VW Grubu içerisinde FCA’daki Alfa Romeo konumunda olacak ve birebir rakip olacaklar. VW Grubu ürün stratejisi uzmanı Michael Jost AutomobilWoche ile yaptığı röportajda, “Markalarımızı gelecekte daha temiz bir biçimde tanımlamak istiyoruz. Seat daha duygusal ve hisli otomobillerini Cupra markasıyla müşterilerine sunuyor. Skoda ise Doğu Avrupa pazarlarında daha yoğun şekilde tercih edilebilir. Ayrıca Skoda işlevsellik bakımında da oldukça iddialı.” dedi.

Grup Seat markasını daha üst sınıfa konumlandırmak istiyor. Skoda ise gelecek yıllarda Doğu Avrupa pazarlarında tercih edilen markalara rakip olacak. Böylelikle VW Grubu bu pazarlarda da varlığını artıracak.

Avrupa Hyundai otomobil söz Volkswagen
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