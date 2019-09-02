Seat’ın bugünlere gelmesini sağlayan modeller

Konsept otomobiller genellikle geleceği şekillendiren tasarım çalışmaları olarak tanımlanır. Tasarımcılar için hayal güçlerinin serbest kalmasını ve geleceğin arabalarının siluetlerini çizmelerini sağlayan mükemmel birer fırsattır. Konsept otomobiller geleceğin seri üretim modellerinin nasıl gözükeceğini gösteriyor.

İşte SEAT'ın geleceğine yol gösteren 5 konsept otomobili;

Olimpiyatlar için elektrikli otomobil

1992. Barcelona, Olimpiyat Oyunlarına hazırlanmak için çabalarken, SEAT mühendisleri kendileri için bir dönüm noktası olan bu etkinlikle meşguldü. Üstesinden gelmeleri gereken heyecan verici zorluk, Olimpiyat meşalesine ve maraton etkinliğine rehberlik edecek elektrikli bir araç konsepti yaratmaktı. Sonuç, akülerle donatılmış 500 kilo ağırlığında ve 65 kilometrelik bir menzile sahip elektrikli bir Toledo idi.

Günümüzde, geleceğin otomobillerine yol gösteren bu Toledo ve markanın geri kalan diğer tüm sembolik araçlarını Seat, Zona Franca fabrikasında sergiliyor.

Seat Bolero

1998 Cenevre Otomobil Fuarının yıldızlarından biri olan bu Seat Bolero, 330 hp motorun yanı sıra, aynı zamanda gelişmiş aydınlatma sistemine sahipti.

SUV'lara giden yol Salsa Emocion

Seat, Arona, Ateca ve Tarraco olmak üzere 3 farklı SUV modeline sahip. Seat'ın, bu segmente doğru uzanan adımları uzun zaman önce atılmaya başlanmıştı. Bunlardan biri, 2000 yılında tasarlanan ve daha çok bir crossover tarzını andıran Salsa Emocion modeliydi, ancak o zaman için bile mimarisi arazi araçlarına benzerlik gösteriyordu. 2007 yılında Seat, tam SUV özelliklerine sahip bir konsept otomobil Tribu modelini sergiledi. Bu model markanın gelecekte bir SUV üretileceğine dair ilk göstergeydi.

IBE, güncel tasarım

2010 yılı Paris Motor Show'da Seat, markanın tasarımında dönüm noktası olan IBE konsept otomobilini sundu. Boyutları, LED farları ve diğer tüm unsurları ile geleceğin modellerinin tasarım DNA'sına işaret ediyordu. IBE, üçüncü kuşak Leon'un tasarım dilini açıkça tanımlıyordu. 102 hp güç üreten elektrikli motora sahip olan aracın karakteristiği, geleceğin mobilitesinin henüz 2010 yılından başlayarak elektrikleştirilmesi konusunda kararlılığını sergiliyordu.

Hibrit corssover 20v20

Bağlanabilirlik ve mobilite Seat'ın gelecek stratejisinde temel bir rol oynuyor. SEAT konsept otomobillerinden biri 2015 yılında bu özelliklerin birçoğuna sahipti. 20v20, bağlanabilirlik konseptine fütürist bir yaklaşıma sahip hibrit bir crossover araçtı. Merkezinde, bir mobil navigasyon sistemi ve otomobilin iklim kontrolünü etkinleştirmek için kullanılan bir uzaktan kumanda içeren, bozuk para şeklindeki bir dokunmatik cihaz olan Personal Drive vardı.20v20, biri 12.3 inç büyüklüğünde ve kişiselleştirilebilen, toplam üç ekrana sahipti.