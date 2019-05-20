Seat’tan çevreci davranış!

Martorell fabrikasında su tüketimi, 2018’de 470 olimpik yüzme havuzuna eşdeğer olan yaklaşık 1 milyon 170 bin metreküp oldu. Ancak bu sayı, markanın çevre programları sayesinde son 8 yılda azaldı. Otomobil başına 2010 yılında 3,54 metreküp olan tüketimin geçen yıl 2,46 metreküpe düşmesi üzerine net bir iyileşme sağlandı ve bu da yaklaşık yüzde 31 daha az tüketim anlamına geliyor.

Boya atölyesi, en fazla su tüketen tesis. Ana gövde yüzey işlemleri, boya öncesi su yıkama kabinleri ve araçlarda son boya uygulamaları büyük miktarda su gerektiren ana alanlardan. Ancak bu tam alan aynı zamanda tasarrufun en çok olabileceği alanlardan biri. SEAT'ın Fabrika Mühendisi Müdürü Dr. Joan Carles Casas, “Boyayı sudan ayırmak için gerekli kimyasal ürünleri ekliyoruz ve temizledikten sonra tamamen kapalı bir devre halinde işleme geri dönüyor” şeklinde açıklıyor.

Yüksek düzeyde tüketime neden olan bir diğer alan, altı dakikalık bir çalışmada metrekareye 150 litre su boşaltarak araçların su geçirmezliğini kontrol etmek için kullanılan yağmur testi. Bu işlem de kapalı bir devre kullanıyor. Dr. Casas, “Bir arıtma devresinde kullanılan tüm suyu toplayıp taşıyoruz ve daha sonra tekrar kullanım sürecine döndürüyoruz” şeklinde açıklıyor.

Su döngüsü üzerindeki etkiyi büyük ölçüde azaltmak için, tüketilen su miktarını azaltmak, tek bir işlemde kullanılan suyu geri dönüştürmek ve yeniden kullanmak ve optimum koşullarda ekosisteme geri döndürmek için yeni, daha verimli süreçler gerekiyor. Nihai amaç, tüketimi 2025 yılına kadar yüzde 38 azaltmak. Bu amaçla, iklimlendirme sistemlerinde yoğunlaşan su buharının geri kazanımı veya soğutma sistemlerinin izlenmesi gibi birçok proje uygulanıyor.