Seat’tan şehir içi kullanım için yeni bir araç konsepti

Seat, son beş yıldır katıldığı mobil teknoloji ve bağlanabilirlik ile ilgili küresel bir mihenk taşı olan Mobil Dünya Kongresine bu yıl da katılmaya hazırlanıyor. İspanyol marka şehir içi küçük araçlarla ulaşım stratejilerinde bir fark yaratmak amacında. Seat, bir şehir içi ulaşım platformu olarak geliştirilen konsept otomobili 25 Şubat'ta yapılması planlanan basın toplantısında açıklayacak.

Seat Başkıanı Luca de Meo markanın bu stratejisini şöyle açıklıyor; “Ulaşım değişiyor. Üretici ve sağlayıcı olarak bizim rolümüz de bu değişime ayak uydurmak. Geleceğin şehirlerinde anahtar oyuncular olacak yeni ulaşım platformlarını sağlayabilmeli ve yönetebilmeliyiz. SEAT bu bağlamda birçok projede önemli rol alıyor ve MWC'nin bu projeleri dünyaya tanıtmak için olabilecek en uygun platform olduğunu düşünüyoruz.”

5G Uyumlu Otomobil yapım aşamasında

Barselona'yı Avrupa'nın en önemli 5G Teknoloji başkentlerinden biri haline getirmeyi amaçlayan 5G Barcelona projesi kapsamında, SEAT ve Telefonica “5G Uyumlu Otomobil” pilot testini gerçekleştirecek. İşbirlikçi ve otonom sürüş için ilk adım olan bu girişim, otomobilin etrafındaki altyapılar ve diğer otomobiller ile arasında iletişim sağlanmasına imkan veriyor.