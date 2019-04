Ses sistemi konusunda öne çıkan markalar

Müzik dinlemek için en iyi yerlerden biri otomobil olabilir. Ancak dinleyeceğiniz müziğe göre ses sisteminden beklentinizde yüksek olabilir. Son zamanlarda yeni otomobillerin ses sistemleri hakkında sizlere “gayet yeterli” diyebilirim. Ancak bu durumu “mükemmel” seviyesine çıkartan markalarda mevcut. Bu noktada öne çıkan 5 önemli ses sistemi üreticisi ve birlikte çalıştığı otomobil markasını bir araya getirdik. İşte başlıyoruz;

Audi – Bang and Olufsen

Audi modellerinde bulunan Bang and Olufsen ses sistemleri, yüksek seviyelerdeki watt’ları küçük ve birden fazla hoparlöre sığdırabilen, her hoparlörüne farklı bir görev yükleyen sistem olarak öne çıkıyor. Onlar için fazla ve kullanılmayan parçalar yoktur. Bunun yerine yüksek ses duvarı sayesinde kullanıcısına her zaman daha net bir ses sunar. Böylece B&O kullanıcıları dinledikleri müziğin netliğini çok iyi bir biçimde algılarlar.

Bang and Olufsen’in sahip olduğu Acustic Lens teknolojisi sayesinde çalan müzik otomobil içinde yer alan her yolcuya aynı biçimde dağıtılır. Bu da inanılmaz bir ses tecrübesi yaşamanıza imkan tanıyor. B&O Audi haricinde BMW, Aston Martin, Mercedes-AMG ve Bentley markalarıyla da çalışıyor.

BMW – Bowers & Wilkins

BMW aslında uzun yıllar boyunca Harman Kardon ile ses sistemi konusunda bir birlikteliğe sahipti. Bowers & Wilkins ise otomobil ses sistemleri konusunda kendini yeni yeni kanıtlayan bir marka. Jaguar ile başlayan serüvene BMW’de katıldı. Diamond Dime tweeter’ları sayesinde öne çıkan marka bu hoparlörlerinde gerçek pırlantalar kullanıyor! Bu saf elmas katmanı sayesinde yüksek ses derecelerinde müzik olabildiğince saf olarak duyuluyor.

Bowers & Wilkins ses sistemi BMW’nin haricinde Maserati, Jaguar ve Volvo markalarında da kullanılan bir marka.

Range Rover – Meridian

Range Rover’ın kullandığı Meridian ses sistemi markanın internet sitesinde “konserdeymiş gibi” olarak nitelendiriliyor. Bu durumun iki sebebi var birincisi sistem, stereo sinyalini merkez ve çevre kanallarına harmanlayan ses işleme teknolojisine sahip. İkincisi ise araç içindeki misafirlerin müzikten bir şey kaçırmadıklarından emin olmak için yüksek ses kanalları görevi gören ve tavan döşemesi de dahil olmak üzere aracın etrafında küçük hoparlörler yerleştirilmiştir.

Sonuç olarak tüm araçta daha refine ve dengeli olarak duyulan müzik sesi. Meridian, Jaguar ve McLaren markalarına da ses sistemi üretiyor.

Mercedes – Burmester

Burmester araç içinde bulacağınız en iyi ses sistemi üreticisi olmak istiyor. Özellikle içinde olduğu Mercedes otomobillerindeki şık tasarımlı tweeter’larını ben de hep sevmişimdir. Burmester markası hoparlörlerinin çıkış gücüne güvenmek yerine sesi üç boyutlu olarak duyurmaya odaklanan teknolojisine güveniyor.

Burmester ses sistemi üreticileri arasında iyi bir iş çıkardı ve Mercedes severlerin de gönlünü kazandı. Marka ayrıca Porsche’nin Panamera modeli için ses sistemi üretiyor.

Bentley – Naim

Naim ilk defa duyduğunuz ses sistemi markalarından olabilir. İngiliz olan markanın başlangıcı ses modifikasyonu yapılan otomobillere parçalar üretmekle başlamış. Bu durumu şöyle açıklayabilirim Naim, Bentley için 20 hoparlörlü ve yüksek çıkış gücüne sahip bir ses sistemi tasarlamıştır. Hepsinin haricinde lüks otomobiller de her otomobilin olduğu gibi yüksek hızlarda rüzgar sesini içeriye alır. Bu durumda Naim ses sistemini rakiplerinden ayıran özellik şu oluyor; Sesin araç içinde yer alan her yolcuya ulaştığından emin olan dijital ses işleme teknolojisi. Ayrıca ses sisteminin Bentley sahipleri araçlarını şoförlü kullandıkları için arkadaki yolcuların tam olarak ses sisteminden faydalanmasını sağlayan bir modu da var.