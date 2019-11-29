Shell’den geri dönüşüm hamlesi

Shell, plastik atıkların geri dönüşümü sonrasında elde edilen sıvıyı, hammadde olarak kullanarak başarılı bir şekilde kimyasallar ürettiğini duyurdu. Piroliz olarak bilinen yöntem, doğada zor çözünen plastiklerin geri dönüşümü için bir buluş olarak kabul ediliyor. Shell 2025 yılına kadar dünya çapındaki kimyasal üretim tesislerinde yılda bir milyon ton plastik atık kullanmayı hedefliyor.

Shell Global Kimyasal Ürünler İşkolu Genel Müdür Yardımcısı Thomas Casparie, “Plastik atıklardan kimyasal üretimi, çevre ve işimiz için yerinde bir adım. Geleneksel yöntemlerle geri kazanımı güçlükle yapılabilen plastik atıkları alıp tekrar kimyasallara dönüştürecek bir döngü oluşturuyoruz. Ürettiğimiz bu kimyasallar müşterilerimizin yüksek kaliteli ve sürdürülebilir ürünler için artan taleplerini de karşılayacaktır” dedi.