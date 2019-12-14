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Sigara içen sürücüyü tespit edecek!

İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), otomotiv teknolojilerine yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Yerli bir teknoloji girişim şirketi olan PIXSelect isimli firmayla birlikte ortak olarak geliştirilen proje ürüş esnasında sigara içen, telefonla konuşan, uyuyan veya emniyet kemerini bağlamayan sürücüleri yapay zekayla tespit edebilecek.

Sozcu.com.tr
12:52 -
Haberler Otomotiv
Sigara içen sürücüyü tespit edecek!

İTÜ OTAM son olarak, İTÜ ARI Teknokent'te yer alan PIXSelect isimli tekno girişim şirketiyle birlikte ‘Yapay Zeka Sürücü Davranışlarını İzleme' projesini hayata geçirdi. Aracın dikiz aynasında yer alan yüksek çözünürlüklü kamerayla sürücüyü takip eden sistem, elde edilen görüntülerin yapay zeka tarafından analiz edilerek sürücüyü ve merkezi uyarmasına dayanıyor. Sürücünün hareket halinde sigara içtiğini, telefonla konuştuğunu, uyukladığını veya emniyet kemerini bağlamadığını algılayabilen yapay zeka teknolojisi, kamera görüntülerini merkeze ileterek anlık uyarılarda bulunuyor.

Yapay zeka ve görüntü işleme alanında önemli yetkinliklere sahip olduklarını belirten PIXSelect Genel Müdürü Kerem Yazıcı ise yaptığı açıklamada, “Özellikle görüntü analizinde sürücü davranışları üzerine odaklanmış durumdayız. Sürücünün sigara içmesinden, yorgunluk analizine, trafikte risk oluşturabilecek telefon kullanımına kadar birçok davranışını yapay zeka sayesinde tespit edebiliyoruz. Bu bilgiyi de firmaların izleme merkezlerine anlık olarak bildirebiliyoruz. Yapay zeka üzerine çalışmalarımızı geliştirmek için test altyapısını ve sürücü davranış datalarını bize açan İTÜ OTAM’a özellikle teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.

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