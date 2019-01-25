Sınıfında en çok Vitara sattı!

Suzuki’nin kompakt nitelikte ve yüksek kabiliyetli SUV modeli Vitara, 2018 yılında kendi sınıfında Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli olarak tekrar iddiasını ortaya koymuş oldu. Bu sayede iki yıl üst üste kendi sınıfının en çok satan SUV modeli unvanına hak kazanan ve teknoloji, konfor, güvenliğin yanı sıra tasarım özellikleriyle ön plana çıkan Vitara, 2018 yılında %16'lık pazar payı ile sınıfında Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV’u oldu.

Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, “Suzuki Vitara’nın, iki yıl üst üste kendi sınıfında en çok tercih edilen SUV modeli olmasından ötürü tüm Suzuki ailesi olarak gurur duyuyoruz. Kendi sınıfında %16'lık pazar payına sahip olan Vitara'nın başarısını 2019 yılında da devam ettireceğine inanıyoruz” dedi.