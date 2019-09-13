Skoda Türkiye Rallisi’ne hızlı başladı

Nisan 2019 yılında homologe edildikten sonra hiçbir yarışta mağlup olmayan Fabia R5 Evo, Türkiye'de de maksimum puanı almanın peşinde olacak. Kopecky Türkiye'de geçtiğimiz yıl kazanan isim olmuştu ve Marmaris'in zorlu etaplarında Fabia R5 bir kez daha hızını ve dayanıklılığını göstermeyi amaçlıyor.

Perşembe günü iki kilometre uzunluğundaki gösteri etabıyla başlayan Türkiye Rallisi, 159 kilometre kat edilecek Cuma etaplarıyla devam ediyor. Ardından Cumartesi günü 110 kilometrenin üzerinde altı etap daha koşulacak. Toplam 310 kilometrenin ardından kazanan pilot Pazar günü Marmaris'teki podyuma çıkacak.

Skoda Türkiye'de fabrika takımının yanı sıra özel katılımcıların kullandığı Fabia R5'lerle de öne çıkıyor. 17 R5 aracının katıldığı rallide, Skoda araçları 12 katılımcıyla dikkat çekiyor. WRC2 kategorisinin lideri yine bir Skoda olurken Türkiye'de de WRC2 kategorisinde açılış etabının lideri Fabia'sıyla Kajetan Kajetanowicz oldu.