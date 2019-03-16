Skoda’dan mart ayı kampanyası

Skoda'nın amiral gemisi Superb modelinde Prestige ve L&K donanım seviyesindeki modellerinde 100.000TL için 12 Ay yüzde 0 faiz, diğer donanım seviyelerinde yüzde 6,5 fiyat indiriminin yanı sıra 70.000 TL için 12 Ay yüzde 0 faiz fırsatı bulunuyor. Ayrıca 3.000 TL hurda teşviki de Superb'i cazip bir model olarak öne çıkartıyor.

Markanın en çok satan modeli olarak öne çıkan Octavia'da yüzde 12'ye varan fiyat indiriminin yanı sıra 70.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı ve 8.000 TL’ye varan hurda teşviki bulunuyor.

Karakteristik duruşu, üstün teknolojik özellikleri, şehir ve arazi koşullarındaki yetenekleriyle öne çıkan Kodiaq modeli için ÖTV indiriminin yanı sıra Prestige donanım seviyesi için 100.000 TL krediye 12 Ay yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor. Diğer donanım seviyelerinde ise 3.000 TL hurda teşvikinin yanı sıra 40.000 TL kredi için 12 Ay yüzde 0 faiz avantajı bulunuyor. Skoda'nın şehirli SUV modeli Karoq’a özel ÖTV indiriminin yanı sıra yüzde 13'e varan indirim, 3.000 TL hurda teşviki ve 40.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sağlanıyor.

Segmentinin standartlarını yeniden belirleyen birçok üstün özelliği ile Yeni Fabia’da, ÖTV indirimi, 8.000 TL'ye varan hurda teşviki ve 40.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı bulunuyor. Rapid & Rapid Spaceback modelleri de indirim ve faiz fırsatından yararlanan modeller arasında yer alıyor. Rapid ve Rapid Spaceback modellerinde ÖTV indirimi, 8.000 TL hurda teşviki ve 40.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.