Son dakika: Otomotiv satışlarında büyük düşüş

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı Şubat sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %52,19 azalarak 39.248 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı iki aylık dönemde 82.085 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2019 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre %51,71 oranında azalarak 30.184 adet oldu.

Geçen yıl aynı dönemde 62.512 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre %53,69 azalarak 9.064 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 19.573 adet satış gerçekleşmişti.

2019 yılı Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %46,51 azaldı ve 19.205 adet oldu. Geçen sene 35.901 adet satış gerçekleşmişti.