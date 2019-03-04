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Son dakika: Otomotiv satışlarında büyük düşüş

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılının şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52.19 azaldı. Otomobil satışlarındaki azalış geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46.51 oldu.

Sozcu.com.tr
11:28 -
Haberler Otomotiv
Son dakika: Otomotiv satışlarında büyük düşüş

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı Şubat sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %52,19 azalarak 39.248 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı iki aylık dönemde 82.085 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2019 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre %51,71 oranında azalarak 30.184 adet oldu.

Geçen yıl aynı dönemde 62.512 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre %53,69 azalarak 9.064 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 19.573 adet satış gerçekleşmişti.

2019 yılı Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %46,51 azaldı ve 19.205 adet oldu. Geçen sene 35.901 adet satış gerçekleşmişti.

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Son güncelleme: android-time 12:02 04.03.2019
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