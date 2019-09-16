Subaru Forester ‘hibrit’ motoruyla geliyor!

Avrupa’nın kuzeyinde ama Türkiye ile aynı zaman diliminde olan Riga’ya Subaru’nun en önemli modellerinden biri olan Forester’ın en yeni versiyonunu kullanmaya gittim. Otomobil bir önceki jenerasyona göre neredeyse tamamen yenilenmiş. Yeni otomobil şasesiyle, güvenlik donanımlarıyla ve hibrit motoruyla bu değişimi açık ve net bir biçimde bizlere gösterdi.

Riga’daki etkinlik alanına ulaştığımızda Forester’ın önceki 4 jenerasyonu yerini almıştı. 1997 yılından beridir üretilen bu otomobililn ilk jenerasyonu 1997-2002 yılları arasında yollardayken diğerleri 2002-2009, 2009-2012 ve 2012-2018 yıllarında kullanıldı. Forester bu süre içerisinde dünya genelinde toplam 3.76 milyon adetlik satış rakamına ulaşarak markanın en çok satan otomobili olma unvanına ulaştı.

5. jenerasyon Forester’i ilk defa gördüğünüzde bir önceki jenerasyona göre özellikle önden çok farklı bir tasarıma sahip olmadığını fark ediyorsunuz.

Otomobilin farları ve ön tamponu yeniden şekillenirken aslında motor ızgarası ve kaputunda da farklılıklar olduğunu anlıyorsunuz. Bu detaylarla birlikte Forester’ın bir önceki jenerasyona göre her yerinde minimal değişikliklerin olduğu belli oluyor.

Forester’ın yanına geçtiğinizde ise markanın maceracı ruhunun ve otomobilin SUV karakterinin plastik detaylarla araca yansıtıldığını fark ediyorsunuz.

Ön kapının hemen ucunda yer alan e-Boxer logosu Forester’ın motor teknolojisini yansıtıyor. Ayrıca yeni Subaru Global Platform’u sayesinde otomobil 3 cm daha uzun bir gövdeye sahip. Bu 3 cm’lik fazlalık aracın aks mesafesine de yansımış. Böylece Forester özellikle arka koltuklarda daha iyi bir diz mesafesi sunuyor.

Ortalama ölçülerde olan 3 yetişkinle rahatlıkla uzun yolculuklara çıkabilirsiniz. Ayrıca otomobilin yerden 22 cm yüksek olduğunu da yan profilden fark edebiliyorsunuz.

Otomobilin arkasına göz attığınızda ise durumun ne kadar farklı olduğunu fark ediyorsunuz. Yeni platform sayesinde boyu uzayan otomobil 2 cm genişlemiş de… Bu genişlik aracın arka kısmının tasarımından daha iyi biçimde gözleniyor.

Yeni Forester’ın C şeklinde olan stopları iki parça halinde tasarlanmış. Stopların üst kısmı ise bagaj kapağına monte edilmiş siyah bir bant ile birleştirilmiş. Bu tasarım detayı sayesinde otomobilin arka camı daha uzun gözüküyor.

Otomobilin bagaj kapağının köşeli tasarımı ağız kısmını daha kullanışlı bir hale getirmiş. Forester’ın yeni platform sayesinde bagaj hacminde de çok olmasa da bir gelişme olmuş. 3 litrelik hacim artışını ise en çok destekleyen durum bagajın ağız kısmı. Bagaj kısmındaki bu güncellemeler sayesinde 5 kabin boyu bavulu buraya sığdırabiliyorsunuz.

Gelelim otomobilin içine. Sürücü kapısını açıp içeriye göz attığınızda üzeri tuşlarla dolu üç kollu direksiyon sizi karışıyor. Direksiyonun hemen arkasında kalan gösterge panelinin ortasındaki bilgi ekranı yenilenmiş ve aracın güvenlik sistemlerini gösterir hale gelmiş.

Ön konsolun tam ortasında yer alan multimedya ekranı ise bir önceki jenerasyona göre daha hassas olmuş. Bu ekranın boyutu ise 8 inç yani daha büyük olabilirdi! Ayrıca bu ekranın hemen üzerinde yer alan bir küçük ekran daha var. Bu küçük ekran ise önceki jenerasyonda renksiz ve daha kısıtlı özelliklere sahipti. Bu sefer renklenen bu ekran üzerinden aracın bir çok özelliğini ve durumu görebiliyorsunuz. Direksiyon üzerinde bulunan Info tuşu ekranın diğer görüntüleri göstermesini sağlıyor.

Forester’ın vites kolunun hemen arkasında ise döner bir düğme yer alıyor. Bu düğme aracın arazi programlarını ayarlayabileceğiniz X-Mode’un kontrolünü sağlıyor. Yeni Forester ile X-Mode da yenilenmiş. Önceden bir kademeli olan bu arazi modunda artık bir kademe daha var.

Düğmeyi sola çevirirseniz kar ve toprak zemine uyumlu hale gelen otomobil, düğmeyi sağa çevirdiğinizde daha zorlu olan Deep Snow ve Mud koşullarına uyum sağlar hale geliyor. Bu iki seviyeyi birbirinden ayıran en temel fark ise ESP’nin birinde açık diğerinde kapalı olması. X-Mode arazi koşullarının haricinde yokuş iniş desteği sistemini de kullanıcısına sunuyor.

Lansman süresince otomobili zoru arazi koşullarında uzun süre kullanma fırsatı buldum. Şehirde yaşayıp Forester satın alan bir tüketicinin hayatı boyunca giremeyeceği kadar zorlu olan bu koşullarda otomobil elinden gelenin fazlasını yaptı. Özellikle engebeli yollarda iç mekandaki konfor seviyesi araç içindeki her yolcuyu tatmin edecek seviyede. Markanın en önemli teknolojilerinden biri olan simetrik dört çeker özelliği de Forester’a gönülden güvenmeniz için öne çıkan detaylardan biri.

İç ve dış detayların bitiminde ise aracın boyutlarından bahsetmemek olmaz. Yeni Subaru Forester 4625 mm uzunluğunda, 1815 mm genişliğinde ve 1730 mm yüksekliğinde. Otomobilin dingil mesafesi 2670 mm uzunluğunda bagajı da 507 litre hacminde.

Forester üzerindeki bir diğer en büyük yenilik ise aracın kalbinde yatıyor. Yeni Forester e-Boxer adında hibrit bir üniteye sahip. İçten yanmalı motor 150 beygir güç üretirken elektrik motoru 16 beygir güç üretiyor. Küçük bir batarya paketi bulunan otomobil tam şarjla 1.6 km’lik mesafe gitmeyi vaad ediyor. Menzilden de tahmin edeceğiniz gibi aracın pillerinin şarj edilmesi de bir o kadar çabuk oluyor.

Aslında e-Boxer’dan beklentim biraz daha fazlaydı. Özellikle otomobili Riga’nın caddelerinde kullandığımda şehir içi trafiğinde çok büyük fayda sağlamadığını fark ettim. Subaru yetkilileri de zaten yakıt tasarrufunun yüzde 10 seviyelerinde olduğunu belirtti. Forester’ı kullandığım süre içerisinde araç, elektrik motorundan daha fazla içten yanmalı motorla hareket edip elektrik motorunu destek olarak çalıştırmayı istiyor. Bu durumda yakıt tüketiminde sert bir düşüş sağlamıyor ne yazık ki… Ayrıca sadece elektrik gücüyle 40 km/s hıza kadar çıkabiliyorsunuz.

Forester’ın aktarma görevini ise Lineartronic şanzıman yerine getiriyor. Bu şanzıman CVT karakterine sahip bir yapıda. Otomobilin sürüş keyfini baltalasa da hem elektrik hem de içten yanmalı motor için araca kolay kullanım imkanı sunuyor.

Otomobili arazi koşullarının haricinde pistte de kullanma fırsatı bulduk. Lansman süresince pist içinde otomobilin burulma ve yol tutuş becerilerini inceleyebileceğimiz bir parkur oluşturulmuştu. Subaru’nun özellikle üzerinde durduğu yeni platform otomobile eski versiyona göre yüzde 70 daha fazla gövde rijitliğine sahip. Ayrıca Gövde yanal direnci yüzde 90 artırılmış iken ön süspansiyon direnci de yüzde 70 daha fazla seviyesine ulaşmış.

SGP diye adlandırılan bu platform sayesinde otomobilin kaza anında enerji sönümlemesi de farklılaşmış. Yeni Forester bu platform sayesinde yüzde 40 daha fazla enerji sönümleyebiliyor.

Bu detayların hepsini özellikle slalom parkurunda daha yakından fark ettim. Piste getirilen bir önceki jenerasyon Forester’a göre yeni otomobil hem yere daha sağlam basıyor hem de daha dengeli bir sürüşü kullanıcısına sunmayı başarıyordu.

Forester’ın sahip olduğu güvenlik sistemleri de oldukça iddialı. Otomobil siz sinyal verip şerit değiştirmek istediğinizde eğer arkanızdan hızlı bir biçimde gelen otomobil varsa bunu fark ediyor.Bu durumda Forester sizin ısrarınıza rağmen aracı o şerite geçirmiyor. Buna ek olarak geri giderken bir engel fark ettiğinde otomobil kendi kendine fren yapıp durabiliyor.

Ön camın üst kısmına yerleştirilmiş olan Eye Sight sistemi ikiz kamerası sayesinde otomobil yoldaki engel ve tehlikeli durumlara radar sistemlerine göre daha çabuk ve garanti cevaplar veriyor. Bu sistemle bağlantılı olarak çalışan adaptif hız sabitleme sistemi de görevini en doğru ve konforlu biçimde yerine getiriyor.

Forester otomotiv sektöründe bir ilk olan donanımı da 5. jenerasyonuyla kullanıcısına sunuyor. Otomobilin ön konsolunun ortasına yerleştirilmiş olan bir kamera araca binen kişiyi tanıyor. Bu tanıma sonucunda otomobilin tüm ayarları önceden bu kameraya tanıtılmış olan kişiye göre yapılıyor. Bu kamera ayrıca gözlerinizi yoldan ayırdığınızda da sizi uyarıyor.

Marka Eye Sight güvenlik sistemini, led far teknolojisini, ısıtmalı koltukları , 4x USB girişini ve X-Mode gibi önemli teknolojilerini her donanım paketinde standart olarak sunuyor. Otomobilin e-Xtra, e-Xtreme ve e-Xlusive adında üç farklı donanım paketi bulunuyor.

Yeni Forester Türkiye’de kasım ayından itibaren satışa sunulacak. Otomobilin fiyatı konusunda ise markanın çalışmaları devam ediyor, bu yüzden kesin bir rakam belirtemiyorum.

Forester sahip olduğu yeni güvenlik teknolojileriyle de iddialı.