Sürücü ihtiyaçlarına göre tasarlandı!

Brisa, üstün performans özelliklerine sahip yeni Bridgestone yaz lastiği Turanza T005'i tanıttı. T005, kullanıcıların ihtiyacını anlamak ve bu ihtiyaçlara göre yeni lastik teknolojilerini tasarlamak üzere Türkiye'de dahil olmak üzere 7 ülkeden 25 bini aşkın tüketici ile yapılan çalışmalara göre geliştirildi.

Farklı yol ve hava koşullarında sürücülerin yaşadığı zorlukları saptayan araştırma, aynı zamanda tüketicilerin kullanım ve satın alma alışkanlıklarını da belirledi. Buna göre sürücüler şartlar ne olursa olsun kontrolü elinde bulundurmak, en iyi performansı alarak güvenli, rahat ve keyifli bir sürüş deneyimlemek ve yolculuğun tadını çıkarmak istiyorlar. Ayrıca etiket değerlerine dair bilinç her geçen gün artıyor ve lastik seçimlerini etkiliyor. Son olarak ıslak zeminde sürüş, fren ve viraj kabiliyeti ile ürün ömrü sürücülerin en çok önem verdiği performans kriteri olarak öne çıkıyor.

Bridgestone'un yaptığı kullanıcı araştırmaları gösteriyor ki sürücüler en çok önlerine aniden bir şey çıkması durumunda, virajlı yollarda ve önlerindeki aracı geçerken zorluklarla karşılaşıyor. Yaz lastiklerinden beklentileri ise özellikle yağışlı havayla birlikte daha da zorlaşan bu gibi yol şartlarında performanstan ve emniyetten ödün vermemesi. Böylece yol ve hava şartları nasıl olursa olsun Turanza T005 ile sonuna kadar gitmek ve yolculuğun tadını çıkartmak mümkün.

Bu doğrultuda Bridgestone, Turanza T005 ile yenilikçi, güvenilir, konforlu ve uzun ömürlü bir lastik yarattı. 4 farklı rakibine karşı yapılan TÜV SÜD testlerine göre ıslak zemin performansını kanıtlayan Turanza T005, ıslak zemin fren mesafesi ve yol tutuş, testlerinde en yüksek puanı alan Premium lastik oldu. Turanza T005 rakip ürünlere karşı 2,3 metre daha kısa ıslak zemin fren mesafesine sahip. Ayrıca 60 km/s hızda ıslak ve virajlı yolda yapılan testlerde rakip ürünlerin aksine virajı en iyi şekilde alarak yörüngeden sapmadan testi tamamladı. Böylece güçlü performansını kanıtlayan Turanza T005, ıslak zeminde yol tutuşu için A, yuvarlanma direnci için B etiket değerlerine sahip (*)

Aynı zamanda yeni Bridgestone Turanza T005, aynı segment bir önceki nesil lastiğine göre %11 daha uzun ömürlü kullanım sağlayarak tüketici beklentilerinin ötesinde performans vadediyor.