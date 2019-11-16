Sürücüsüz araçların sigorta primleri ne kadar olacak?

Tur Assist'in Genel Müdürü Nevra Yener asistans sektörünün önemli bir değişimden geçtiğini açıkladı. Tüm dünyada yaşanan teknolojik dönüşümün sigorta ve asistans sektörünü şekillendiren risklerin değişimini de beraberinde getirdiğini ve bu değişimle birlikte sigorta primlerinin de azalacağını belirtti.

Tüm dünyada sigorta ve asistans sektörünü etkileyen önemli trendler hakkında bilgiler veren Yener, “Bu trendlerden ilkini teknolojinin gelişmesi ile birlikte geleneksel risklerin şekil değiştirmesi oluşturuyor. Teknolojik olarak daha gelişmiş, güvenliği yüksek araçlar, hatta sürücüsüz araçlar sektörde hasar frekanslarını aşağıya çekecek. Bu da doğal olarak primlerin de ucuzlamasına yol açacak.” açıklamasında bulundu.