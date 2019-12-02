Süsleme değil resmen sanat eseri!

Rolls-Royce’nin mühendis ve tasarım ekibi yaklaşık 250 bin ilmek ile Peregrine Şahini’ni Wraith’in tavanına işledi. Kanatlarını açmış biçimde çizilen motif, Rolls-Royce’nin Wraith modelinin en spesifik noktalarına işlendi. Otomobil iç kısımda bulunan bu motif, arka yolcu koltukları arasında süsleme olarak da kullanılıyor. Ayrıca, otomobilin piyano kaplama yüzeyleri üzerine boyanmış olan şahin kanadı motifi, Charles Blue deri rengini ön plana çıkarıyor.

Rolls-Royce Motorlu Araçlar Bespoke Nakış Uzmanı Josh Liles, “Tasarım, Peregrine Şahini'nin kaslarını, hareketini, tüylerinin gölgesini saatlerce gözlemleyerek anlamamız gerekiyordu. Kuşun asil ve yırtıcı duruşunu uygulamak istedik. Nakışın çoklu ilmekleri, dikişin yönü, uzunluğu ve aralıkları, tasarımın son hali üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu. Şahinin gagasını kasıtlı olarak şekillendirdik ve saldırgan teması yaratmak için gözlerini büyük yaptık” dedi.

Liles sözlerini şöyle sürdürdü: “Şahini büyük bir özveriyle nakışa işledik. Teknik olarak, bu dikiş yoğunluğunu deri üzerine işlemek gerçekten zordur. Nakış, deri üzerinde pürüz yaratıyor; bu da doğal olarak Rolls-Royce’da kabul edilemeyen duruma neden oluyor” dedi.