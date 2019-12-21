SUV çılgınlığı havayı kirletiyor

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) ev sahipliğinde Dünya Enerji Görünümü 2019 Raporu'nun Türkiye tanıtımının da gerçekleştirildiği 10. IICEC Enerji Konferansı İstanbul'da yapıldı. Konferansta enerji piyasalarındaki gelişmelerle ilgili bir sunum yapan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yeni nesil teknolojilerle ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. Dünyada en büyük değişimin elektrikli araçlarda değil, SUV (içinde cipi de barındıran spor amaçlı taşıt) sınıfı araçlarda yaşandığını vurgulayan Birol, toplam araç satışları içinde SUV'ların payının 2010'da yüzde 18, 2018'de ise yüzde 40'tan fazla olduğunu söyledi. Günümüzde kullanılan elektrikli araç sayısının sadece 6 milyon olduğunu anlatan Birol, SUV sayısının ise 300 milyonu aştığını kaydetti. SUV'ların normal araçlara göre yüzde 25 daha fazla emisyon yarattığını belirten Birol, bu araçların iklim değişikliği üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

Petrol, doğalgaz, kömür ve diğer kaynaklar olmak üzere enerjide bolluk dönemine girildiğini ifade eden Birol, “Böyle bir dönemde, karar alıcıların enerjiyi makul fiyatlarla ve çevreye en az zararla nasıl vatandaşa ulaştıracağını belirmesi gerekiyor. Çünkü ucuz enerji kaynağı her zaman çevreye duyarlı olmuyor, çevreye duyarlı olan da pahalı olabiliyor” dedi.

TARİHİ SEVİYEDE

İklim değişikliğiyle mücadele için yapılan araştırmalar ve alınan kararlara rağmen emisyonların giderek arttığını kaydeden Birol, “Karbondioksit emisyonları tarihi bir seviyede şu anda. 2018'de enerji verimliliği artışı son 10 yılın en kötü dönemini geçirdi. Sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutulabilmesi için daha fazla yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer ve hidrojen yatırımının yapılması gerekiyor” diye konuştu.

ELEKTRİKTE YENİ TARİFE

Konferansın bir diğer konuşmacısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise elektriğini yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek” dedi. Dönmez'in açıkladığı yeni tarifenin normal fiyatlardan daha pahalı olacağı ifade ediliyor.

3 MODEL TANITILACAK

Yerli otomobil “örtü altında” görücüye çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yerli otomobilin 27 Aralık'ta Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtılacağını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, açıklamanın ardından yerli otomobilin örtülü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Varank'ın paylaştığı fotoğrafta, yerli otomobilin SUV sınıfı bir araç olduğu anlaşıldı. Daha önce de yerli otomobilin dünyadaki talep artışı nedeniyle elektrikli SUV olarak üretileceği açıklanmıştı. Edinilen bilgilere göre, 27 Aralık'taki tanıtım töreninde 2 farklı elektrikli SUV aracın yanı sıra bir de sürpriz model tanıtılacak. Sürpriz modelin sedan sınıfı bir araç olacağı ifade edilirken, prototip model araçlar ile bir tanıtım turu atılacağı belirtiliyor.

2017'DE HIZ KAZANDI

2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017'de hız kazandı. Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding, 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu (TOGG) İşbirliği Protokolü'nü imzalayarak çalışmalara başladı. Bilişim Vadisi'ndeki yeni araçların sunumunu TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş yapacak.