SUV modellere ne oluyor?

Global Auto Database verilerine göre 2018 yılında dünya genelinde 32.1 milyon adet SUV araç satışı gerçekleşmiş ve bu rakam 2017’ye göre yüzde 6 daha fazla. 2014-2018 yıllarına dönüp baktığınızda ise SUV ürün gamındaki gelişim yüzde 69 seviyelerinde. En çok satan SUV modelleri ise C segmenti diye tabir edilen kompakt SUV modellerinden oluşuyor. Tüketicinin bu modelleri tercih etmesindeki en büyük nedenler ise binek otomobillerle aynı motor seçeneklerini az fiyat farkıyla sunmaları ve daha geniş hacme sahip olmaları. Yerden yüksek olan otomobillerin psikolojik olarak kullanıcısını daha güvende hissettirmesi de önemli bir neden…

Coupe SUV nedir ve örnekleri nelerdir?

SUV satışlarının genel durumundan sonra coupe SUV modellerine geçiş yapabiliriz. Coupe SUV, sportif forma sahip olan, C sütunu geleneksel SUV modellerine göre daha eğik tasarlanmış, motor gücünde ciddi farklılıklar olmayan SUV modelleri oluyor. Kimi tüketicinin hoşuna gitmeyen bu tasarım kimilerine göre de oldukça şık karşılanabiliyor. Bu tarz otomobillerin örnekleri ise E ve F-SUV segmentlerine ait. Ayrıca iki adette D-SUV boyutlarında olanları da mevcut.

Bu segmentin başlangıcını X6 modeliyle 2007 yılında BMW yaptı. Bavyeralı üretici X5 modelinin daha sportif bir versiyonu olarak X6 modelini tanıttı. X6 o günden bu yana sadece Avrupa’da 138 bin 222 adet satmış(JATO Dynamics verilerine göre).

Bu radikal tasarımlı coupe SUV’ye ilk alternatif markanın en büyük rakibi olan Mercedes’ten geldi. Mercedes GLE SUV modelinin coupe versiyonunu üretti ve 2015 yılında bu otomobil yollardaki yerini aldı. Ancak BMW bu sırada boş durmadı ve coupe SUV formunda “mini x6” olan X4 modelini piyasaya sürdü. Mercedes’te GLE coupe’den sonra X4 formlarında olan GLC Coupe’yi bu segmente soktu.

2015 yılındaki Mercedes coupe SUV atağından sonra 2018 yılında Audi’nin Q8 ve Lamborghini’nin URUS modelleriyle tanıştık. 2019 yılında ise Porsche bu akıma sessiz kalmadı ve başarılı SUV modeli olan Cayenne’nin coupe formlu versiyonunu tanıttı.

Peki ama neden?

Markaların, spor otomobil sevip geleneksel SUV almak istemeyen tüketicileri düşünerek bu tarz suv modellerini tasarladıklarını ilk etapta düşünmekten kendimi alamıyorum. Sonrasında ise geleneksel SUV modellerinden sıkılan müşterilere alternatif olarak bu modelleri üretmeleri olabilir.

2007 yılından 2010 yılına kadar satış adetleri yükselen coupe SUV’ler 2010-2014 yılları arasında geriye gitti. Bu gerilemeyi yeni modellerle arttıran BMW ve Mercedes, küresel satışları 2018 yılında 63 bin adede kadar çıkarttı. Audi ve Lamborghini’nin Q8 ve URUS modelleriyle bu segmente giriş yapması hareketliliğe olumlu yönde etki etti ancak bu pozitif durumu 2019 yılında daha net bir şekilde göreceğiz. 2019 yılının yarısından itibaren satışa sunulacak olan Porsche Cayenne Coupe bu yılki coupe SUV satışlarını daha da arttıracağa benziyor. Markaların bu segmentte ve tasarımda otomobillerini üretmesi de bu pazarın gelişeceğini ve gelişen pazardan pay alma isteklerini gösteriyor.

Bu büyük Premium Coupe SUV’lerin yıllık satış adetleri ise JATO Dynamics verilerine aşağıdaki tablo gibi.

Şimdilik sadece premium markaların ürünlerini gördüğümüz bu segmentte Renault ve Volkswagen gibi markaları da yakın tarihte göreceğiz. Bu sayede coupe SUV satın alma maliyetleri de bugünkü fiyatlardan daha düşük olacaktır.

Türkiye’de durumlar nasıl?

2008’den 2018 yılına kadar Türkiye’de toplam coupe SUV satış adedi ise 2425 adet! İşte marka ve model yıllarına göre Türkiye’de satılan coupe SUV’ler.