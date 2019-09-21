Suzuki Katana kaç para?

Suzuki, street tarzı motosiklet arenasına damgasını vuracak yeni model Katana'yı Türkiye'de satışa sundu. İlk olarak çıktığı 1981 yılından bugüne birçok markanın birçok modeline de tasarım anlamında ilham olan Katana'nın yeni versiyonu, tasarım özellikleriyle retro modele atıfta bulunurken; ileri teknoloji seviyesi, güvenlik özellikleri, yüksek güç ve verimliliğe sahip motoru ve konforlu sürüş pozisyonu ile fark yaratıyor. Keskin burun tasarımıyla agresif bir görünüme sahip olan Katana, LED farları ve stop grubuyla da modern bir görünüm sergiliyor.

Çok gelişmiş elektronik kontrol sistemiyle donatılan 999 cc hacmindeki su soğutmalı, 4 silindirli motor, Katana'da 150 HP güç üretiyor. 2005-2008 yılları arasında üretilen GSX-R100'de kullanılmış olan motorun güncellenmiş versiyonu olan motorda, yeni bir gaz kelebeği kontrol sistemi kullanılarak, yüksek torkun daha geniş bir devir bandına yayılması amaçlanıyor. Özel 4-2-1 egzoz manifoldu ile donatılan Katana; kompakt, oldukça hafif ve bir o kadar rijit bir alüminyum şasi tarafından destekleniyor. Güçlendirilmiş ultra hafif salıncaklara sahip olan motosiklet, 4 pistonlu Brembo fren kaliperleri ve Fujico fren diskleriyle mükemmel bir frenleme performansına sahip. Suzuki'nin efsanevi modelinde ayrıca; modele özel geliştirilen Dunlop lastikler, üç farklı sürüş modu ve torkun optimum seviyede yola iletilmesine olanak tanıyan sınırlı kaydırmalı debriyaj sistemi yer alıyor. Yeni Suzuki Katana, Eylül ayında 139 bin 500 TL tutarındaki avantajlı nakit fiyatıyla motosiklet tutkunlarına sunuluyor.