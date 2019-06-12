Suzuki motosikletlerde yaz indirimi

Efsanevi Japon markası Suzuki, yaz aylarında başarılı motosiklet modelleri GSX-R125 ve GSX250R için sunduğu avantajlı ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Yaz aylarında GSX-R125 ve GSX250R modellerine sahip olmak isteyen motosiklet tutkunlarına, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 10 bin TL'ye kadar 9 ay vade farksız taksit imkanı sunuluyor. Axess, Bonus, World, Finansbank ve Halkbank kredi kartlarını kapsayan kampanya, 250 cc ve altı motorlarda yüzde 0 ÖTV avantajıyla birlikte Haziran ayı sonuna kadar geçerli olacak.

Dünya çapında bir milyondan fazla satış adetine ulaşan Suzuki GSX-R serisi, hafifliği ve sınıfının en iyi performansını sergilemesiyle rakiplerinden ayrılıyor. 125cm3 sınıfında en iyi güç-ağırlık oranı ve hızlanmaya ilave olarak çevik yol tutuşuna sahip olan Suzuki GSX-R125, mükemmel yakıt ekonomisini sunuyor. GSX250R ise pozitif tepki, daha geniş güç aralığı, kullanım kolaylığı ve sınıfının en iyi yakıt tasarrufu seviyesi gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor.