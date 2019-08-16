Suzuki Motosiklet’ten ağustos ayına özel fırsatlar

Suzuki, sunduğu avantajlara Ağustos ayında da devam ediyor. Kullanıcılarına konforlu ve ekonomik bir sürüş deneyimi sunan Address 110 ile 30 yıldır dünya çapında 1 milyondan fazla satışa imza atan Suzuki GSX-R serisi içerisinde yer alan GSX-R 125, GSX 250R ve heyecan dolu tasarımıyla GSX-S125 modeli, Ağustos ayı boyunca anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel olarak 9 ay taksit imkanı ve yüzde sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Ayrıca GSX 250R modelinde peşin alım avantajları da motosiklet severleri bekliyor.