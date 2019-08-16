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Suzuki Motosiklet’ten ağustos ayına özel fırsatlar

Suzuki, Ağustos ayına özel hazırladığı cazip ödeme imkanlarıyla motor tutkunlarına sunduğu ayrıcalıklara bir yenisini daha ekliyor.

Sozcu.com.tr
12:43 -
Haberler Otomotiv
Suzuki Motosiklet’ten ağustos ayına özel fırsatlar

Suzuki, sunduğu avantajlara Ağustos ayında da devam ediyor. Kullanıcılarına konforlu ve ekonomik bir sürüş deneyimi sunan Address 110 ile 30 yıldır dünya çapında 1 milyondan fazla satışa imza atan Suzuki GSX-R serisi içerisinde yer alan GSX-R 125, GSX 250R ve heyecan dolu tasarımıyla GSX-S125 modeli, Ağustos ayı boyunca anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel olarak 9 ay taksit imkanı ve yüzde sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Ayrıca GSX 250R modelinde peşin alım avantajları da motosiklet severleri bekliyor.

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