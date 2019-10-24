Suzuki’den ekim fırsatı

Ekim ayını Swift ayı ilan eden Suzuki, düşük yakıt tüketimi ile dizel modellere bile üstünlük sağlayan Swift'in otomatik şanzımanlı modellerini 109,500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıyor. Kampanya kapsamında 2019 model yılına sahip Swift modellerinde; 40 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi fırsatı Ekim ayı boyunca kullanıcılara sunuluyor. Segmentinin en çok satan SUV'u olan ve 2018 model yılına sahip Suzuki Vitara ise 60 bin TL için 24 ay vadeli 0,49 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşurken, nakit alımlarında hurda teşvikine ek 7 bin TL kampanya indirimi de avantaj sağlıyor.