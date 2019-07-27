Tam bir korku filmi!

Ferrari’nin ortadan motorlu modellerinden biri olan 360 Spider, 1999-2004 yılları arasında üretilmişti. Sonrasında yerini F430’a bırakan bu model bir diğer efsane Ferrari modeli olan F355’in yerini almıştı. Üretildiği yıllarda sahip olduğu alüminyum şasesi sayesinde önceki versiyon olan 355’e göre daha rijit bir yapıya sahipti.

Pininfarina imzasına sahip olan otomobil 3.6 litrelik V8 motora sahip. 400 beygir güç üreten bu otomobil 0’dan 100 km/s hıza 4.5 saniyede ulaşıyor. Filipinler’de yaşanan olaya konu olan otomobil bu özelliklere sahipti. Her otomobil severin yakından tanıdığı bu model Filipinli yetkililer tarafından paramparça edildi. Bunun sebebi ise GMA News tarafından otomobilin ülkeye kaçak yollarla sokulması olarak açıklandı.

Gulf News Asia’ya göre bu otomobil tam olarak bir Ferrari değil. Bunun yerine farklı parçalardan toplanmış bir araç. Otomobilin parçalanacağı öğrenilince böyle bir yola gidildiğinde de bahsediliyor.

Filipinler’in Devlet Başkanı Duterte geçen yıl ağustos ayında 68 adet yasadışı ithal edilen otomobil ve motosikletin parçalanmasını emretmişti. Bu 68 otomobilin arasında Lamborghini Gallardo,birden fazla Porsche 911, BMW, Ford Mustang ve Nissan Skyline gibi otomobiler vardı ve bu araçların toplam değeri 5.89 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu.