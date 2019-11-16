Tam elektrikli Lexus için geri sayım başladı!

Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı’nda ilk kez ortaya çıkacak olan otomobil markanın elektrikli araçlara olan vizyonunu ortaya koyacak. Lexus'un yeni elektrikli otomobili özel olarak Avrupalı ve Çinli kullanıcıların beklentilerine göre tasarlandı.

Hali hazırdaki ürün gamında yer alan hibrit motorlu modelleriyle çevreci bir kimliğe sahip olan marka tam elektrikli otomobil modeliyle de oldukça iddialı olacak.

Bununla birlikte Lexus 2025 yılında tüm modellerin elektrikli versiyonunu sunacak. Lexus 2020 yılı içerisinde tamamen yeni elektrikli araç platformunu ve ilk şarjlı hibrit (PHEV) aracını da tanıtacak.