Tanıtımdan önceki son görüntü yayınladı!

Türkiye’nin ilk defa 2011 yılında duyduğu “Yüzde 100 yerli otomobil” projesinde sona gelindi. 2017 yılında kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG), bu haftaya kadar büyük bir gizlilikle sürdürdüğü Yerli Otomobil projesinin tanıtımından önceki son görüntüsünü de bugün sosyal medya hesabından paylaştı.

Dün paylaşılan yerli oto fotoğrafında otomobilin farlarının arasında kalan panjurunda “Lale” motifi dikkat çekerken bugünkü paylaşımda yerli otomobilin elektrik motoruyla hareketini gösteren animasyon bir video paylaşıldı.

Paylaşımda olan videoya dikkatli bir biçimde baktığınızda ön ve arka tekerleklere bataryadan bir güç iletiminin söz konusu olduğunu görüyorsunuz. Bu da aracın ön ve arka tekerleklerinde birer elektrik motoru olduğunu ve böylelikle 4×4 çekiş sisteminin varlığını bize anlatıyor. Başta sarı renkle anlatılan güç aktarımı daha sonrasında yeşil renkle ters yönde gösteriliyor. Böylelikle otomobil, tekerleklerdeki kinetik enerjiyi gövdenin ortasında yer alan bataryalara depolayabiliyor.

RESMİ TANITIM YARIN GERÇEKLEŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek resmi tanıtımda tamamen elektrikli olan C sınıfı SUV modeli yerli otomobil Osman Gazi Köprüsü’nden Erdoğan’ın kullanımıyla ilk sürüşünü yapacak.

Yerli otomobilin tasarımını dünyaca ünlü otomobil tasarımcısı Pininfarina gerçekleştirdi. Pininfarina’nın diğer markalara da tasarladığı SUV konsept modellerinin yerli otomobil hakkında neye benzeyeceğine dair fikir verdiği halk tarafından en çok konuşulan konular arasında.

ÜRETİM 2022 YILINDA BAŞLAYACAK

Prototipin tanıtımından sonra belirli homologasyon testlerini tamamlaması gereken yerli otonun üretimi 2022 yılında başlayacak. İlk etapta dünya otomotiv endüstrisinin yöneldiği pazar olan SUV segmentinde bir modelin tanıtılması bekleniyor. Ancak söylentiler arasında C segmentine ait bir sedan modelinde gösteriminin gerçekleşeceği var.