Taycan’ın en yeni versiyonu: Taycan 4S

Taycan’ın spor otomobillere özgü ivmelenme, çekiş gücü ve sürekli kullanılabilir motor gücü gibi karakteristik özelliklerine sahip motorları bulunuyor. Arka dingil üzerindeki sürekli mıknatıslı senkron motorun aktif uzunluğu 130 milimetre olup Taycan Turbo ve Taycan Turbo S modellerindeki ilgili motor bileşeninden tam 80 milimetre daha kısa. Taycan 4S’in ön dingilinde kullanılan darbe kontrollü invertör 300 ampere kadar, arka dingildeki invertör ise 600 ampere kadar çalışıyor.

İki farklı boyutta batarya ile sunulan Porsche Taycan 4S modeli “Performance Battery” bataryası ile 530 HP, “Performance Battery Plus” bataryası ile ise 571 HP güç sunarken motor gücü ve menzil değerleri değişiklik gösteriyor: “Performans Battery” bataryası ile 390 kW’a (530 PS) kadar ekstra motor gücü üreten Taycan 4S, “Performance Battery Plus” bataryası kullanıldığında ise, 420 kW’a (571 PS) kadar motor gücü sağlıyor. Her iki batarya türünde de durma halindeki standart pozisyonundan 100 km/s’ye 4,0 saniyede çıkıyor ve 250 km/s azami hıza ulaşıyor. “Performance Battery” batarya ile 407 kilometreye kadar ve “Performance Battery Plus” batarya ile 463 kilometreye kadar menzil sağlanıyor. Böylece, mevcut Taycan modelleri arasında en yüksek menzil değerine ulaşılmış olunuyor.

Taycan’ın Turbo ve Turbo S modellerine göre farklı özellikleri arasında aerodinamik olarak optimize edilmiş 19 inç Taycan S Aero jantları ve kırmızıya boyanmış fren kaliperleri bulunuyor. Yeni geometriye sahip ön alt panel, yan eşikler ve siyah arka difüzör görsel anlamda otomobilin daha iyi ayırt edilmesini sağlıyor. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus – Porsche Dinamik Far Sistemi) dahil olmak üzere LED farlar standart olarak sunuluyor.

Porsche Taycan şasisi için merkezi ağlı bir kontrol sistemi kullanıyor. Entegre Porsche 4D-Şasi Kontrol sistemi tüm şasi sistemlerini gerçek zamanlı olarak analiz ve senkronize ediyor. Taycan 4S modelinde elektronik amortisör kontrol sistemi PASM (Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi) dahil üç odacıklı teknolojiye sahip adaptif hava süspansiyonu standart olarak sunuluyor.

Taycan 4S’in ön dingilinde altı pistonlu ve dahili havalandırmalı dökme demir fren disklerine sahip sabit kaliper frenleri bulunuyor. Fren diski çapı ön dingilde 360 milimetre, arka dingilde ise 358 milimetredir. Arka dingilde dört pistonlu frenler kullanılıyor ve fren kaliperleri kırmızıya boyalı halde sunuluyor. Taycan 4S modelinin, Haziran 2020 tarihinde Türkiye'de Porsche Merkezleri'ne gelmesi bekleniyor.