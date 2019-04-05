TEB Arval 2018’de büyüdü

Arval tam kapsamlı araç ve filo kiralama çözümleri, yaklaşık 7000 çalışanının katkılarıyla 29 ülkede sunuluyor. 2018 finansal sonuçlarını açıklayan Arval, kiralanmış filosunu yüzde 8,2 büyüterek 1 milyon 193 bin 910 taşıta ulaştı. Sipariş edilen taşıt sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 353 bin 302 oldu. Sözleşme bitiminde satılan taşıtların sayısı ise 2017 yılına göre aynı seviyede kalarak 254 bin 207 olarak kaydedildi.

Türkiye araç sayısıyla ilk 10'da

Türkiye'de ise bir önceki yıla göre yüzde 2'lik bir filo büyümesi sağlayan TEB Arval'in kiralanmış araç sayısı 2018 yıl sonu itibarıyla tam 22 bin 501'e ulaştı. Elde edilen bu artışla birlikte TEB Arval, araç sayısı bakımından tüm dünyadaki ülkeler arasında ilk 10'da yer almayı başardı. TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert “Değişen pazar dinamiklerine yönelik geliştirdiğimiz ürünlerimiz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına hızla büyük ve önemli adımlar attık, 2019 yılında da yenilikçi ürünlerimiz ile fark yaratmaya devam edeceğiz.” diye belirtti.

Geçtiğimiz yıl Arval, yüzde 4 kurumsal ve kamusal, yüzde 17 ile de KOBİ olmak üzere tüm kurumsal müşteri segmentlerinde büyümeyi başardı. Arval’in uluslararası müşterileri, yüzde 7’nin üzerinde bir organik büyüme yakalayarak toplam iş hacminin yüzde 25’inden fazlasını temsil etmeye başladı. 2018 yılında Arval, Avrupa genelinde bireysel müşterilerine cazip teklifler sundu ve 2017-2018 yılları arasında bireysel kiralama filosunu yüzde 45 artırdı. Hollanda’da Arval, bireylerin ihtiyaçlarına en uygun arabayı seçebilecekleri ve her şey dâhil, zahmetsiz bir hizmet paketi ile kiralayabilecekleri online bir araç mağazası ile yeni bir adım attı. 2019 yılında diğer Avrupa ülkelerinde de buna benzer gelişmiş müşteri hizmetlerinin sunulması amaçlanıyor.