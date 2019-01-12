Tek şarjla tam 458 km gidebiliyor!

Japon marka, en son teknoloji ürünlerinin tanıtıldığı, dünyanın en büyük elektronik fuarı CES’te %100 elektrikli modeli LEAF’in yeni versiyonu sahneledi. 458 km’lik sürüş menziline sahip otomobil, grafik tabanlı İnsan-Makine Ara yüzü sayesinde, sürücüler, araçlar ve topluluklar arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor. Ayrıca Nissan'ın gelecekteki araç vizyonu “Görünmeyeni Gör” mottosuyla geliştirdiği yeni otonom sistemi de fuardaydı...

Piyasaya sürüldüğü 2010 yılından bu yana dünya çapında 380 bin adetlik satış performansıyla dünyanın en çok satan elektrikli otomobili unvanını alan Nissan, yeni Leaf E-Plus ile müşterilerine güç ve menzil açısından daha fazla seçenek sunuyor. Müşterilere kendi ihtiyaçlarına uygun güç aktarma mekanizması seçenekleri sunan ödüllü Nissan Leaf, 2010 yılından bu güne kadar henüz biz tanışmamış olsak da E-Plus ile artık her zamankinden daha kullanışlı ve cazip…

Nissan Leaf E-Plus'tan 458 km'lik sürüş menzili

Nissan Leaf E-Plus, markanın Intelligent Mobility'i “Akıllı Güç, Akıllı Sürüş ve Akıllı Entegrasyon” alanında kaydedilen ilerlemeyle temsil ediyor. Nissan Leaf, 322 km'ye varan sürüş menzili, neredeyse sessiz çalışan motoru, yumuşak ve hassas gaz pedalıyla birçok müşterinin ihtiyacını karşılarken, Leaf E-Plus %40'ın üzerinde bir artış ile 458 km'lik bir sürüş menzili sunuyor.

Yenilenmiş arayüz, 8 inç'lik ekran ve kolay güncelleme imkanı

Leaf, grafik tabanlı İnsan-Makine Arayüzü sayesinde, sürücüler, araçlar ve topluluklar arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor. Araç sahibine Nissan Connect akıllı telefon aplikasyonunu kullanarak aracın şarj durumunu takip etme, şarj işlemini uygun enerji tarifelerinden yararlanabilecek şekilde planlama, en yakın şarj istasyonunu bulma ve araca binmeden önce ısıtma veya soğutma gibi işlemleri yapabilme imkânı veriyor.

Ayrıca 8 inç'lik ekranı ve güncellenmiş navigasyon sistemiyle müşterilerine ekranda dokunma, ilerleme ve kaydırma da dâhil olmak üzere, akıllı telefondakine benzer işlemler yapabilme imkanı sunuyor. Aplikasyon, harita ve yazılım güncellemeleri de manüel olarak USB kullanmak veya bir Nissan bayisine gitmek yerine, sadece bir butona dokunarak kablosuz ağ üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Aracın navigasyon sistemini uyumlu bir akıllı telefon ile senkronize eden sorunsuz sürüş ve yürüyüş güzergâhlarını tespit eden Kapıdan-Kapıya Navigasyon da yeni versiyonda yer alıyor.

“Görünmeyeni Gör” sistemi de CES’te idi…

Nissan, gerçek ve sanal dünyaları bir araya getirerek, nihai bağlantılı araç deneyimi yaratarak, sürücülerin görünmezliği görmelerine yardımcı olan gelecekteki araç vizyonunu CES'te açıkladı.

Nissan Intelligent Mobility vizyonuyla geliştirilen, Nissan'ın I2V olarak adlandırdığı yazılım teknolojisi ‘görünmeyeni gör', bulutta depolanan verilerle aracın iç ve dış sensörlerden gelen bilgileri birleştirerek sürücüleri destekliyor. Bu sistem yalnızca aracın yakın çevresini izlemesini sağlamakla kalmayıp, bir binanın arkasında veya köşede ne olduğunu da gösteriyor ve sürücülere ne olacağını önceden tahmin etme imkanı sağlıyor. Sanal dünyaya dokunarak, servis ve iletişim için sonsuz olanaklar sunuyor. I2V, sürüşü daha rahat, konforlu ve heyecanlı hale getirirken sürücülere insani bir şekilde kılavuzluk yapıyor.